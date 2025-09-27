Τα Φαντάσματα: Πρεμιέρα την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στο Star – Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

H νέα κωμική σειρά του STAR, με τίτλο «Τα φαντάσματα» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 21.00 και θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή, με πρωταγωνιστές την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη.

Σε κάθε βήμα του πρωταγωνιστικού ζευγαριού της νέας σειράς του STAR τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα. Τους ρόλους των φαντασμάτων υποδύονται οι ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες. Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμαλία Γιαννίκου.

Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και την παραγωγή έχει αναλάβει η Tanweer Productions.



Υπόθεση

Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι… δεν είναι μόνοι σε αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις… Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο!

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι… μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού! Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των… ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;

Τα φαντάσματα – Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 1ο: Ένα νεαρό ζευγάρι, η Μαρίνα και ο Χάρης, κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Αποφασίζουν να το μετατρέψουν σε ξενοδοχείο και μετακομίζουν σ’ αυτό, προκειμένου να το επισκευάσουν. Αλλά, το σπίτι είναι στοιχειωμένο από φαντάσματα διαφορετικών εποχών, τα οποία πέθαναν εκεί και διατηρούν την εμφάνισή που είχαν τη στιγμή του θανάτου τους. Τα φαντάσματα μπορούν να περάσουν μέσα από τοίχους, αλλά όχι από πατώματα ή ταβάνια. Δεν μπορούν να φάνε ή να πιουν, αλλά χρειάζονται ύπνο.

Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον συγκεκριμένο χώρο, μέχρι να μπορέσουν να προχωρήσουν στη μετά θάνατον ζωή. Όταν τα φαντάσματα βλέπουν τους νεοφερμένους αναστατώνονται και προσπαθούν, ανεπιτυχώς, να τρομάξουν το ζευγάρι, ώστε να τους τρέψουν σε φυγή. Μέσα στην ανακατωσούρα, η Μαρίνα παθαίνει ένα ατύχημα και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Όμως, όταν επιστρέφει στο σπίτι, ανακαλύπτει ότι έχει αποκτήσει την ικανότητα να βλέπει τα φαντάσματα και να επικοινωνεί με τους αόρατους συγκατοίκους της…

Συμμετέχουν: Άρης Μπαλής, Στράτος Χρήστου, Βασίλης Κουκαλάνι, Δάφνη Κιουρτσόγλου, Ράνια Μάτιου, Αλέξανδρος Σαούκ, Γιώργος Ζιόβας, Γιάννης Σκοτίδας και η μικρή Μικαέλλα Χαριλάου.

Σενάριο: Λευτέρης Παπαπέτρου

Σκηνοθεσία: Αμαλία Γιαννίκου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος

Producer: Διονύσης Σαμιώτης

Head of Production: Νάνσυ Κοκολάκη

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Παπανικολάου

Παραγωγή: Tanweer Productions