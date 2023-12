Ιανουάριος με δεκάδες πρεμιέρες, σημαντικές ταινίες και πρωτότυπα ντοκιμαντέρ για όλα τα γούστα έχει η βιβλιοθήκη του Netflix τον Ιανουάριο. Η Κοινωνία του Χιονιού, Γλυκιά Παρηγοριά και 60 Λεπτά είναι μερικές μόνο από τις ταινίες που έρχονται τον πρώτο μήνα του 2024 στο Netflix και υπόσχονται να σας κρατήσουν συντροφιά τις κρύες νύχτες τους χειμώνα.

Ταινίες του Netflix

Η Κοινωνία του Χιονιού / Society of the Snow

Το 1972, η πτήση 571 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουρουγουάης, που ναυλώθηκε για την πτήση μιας ομάδας ράγκμπι στη Χιλή, συντρίβεται καταστροφικά σε έναν παγετώνα στην καρδιά των Άνδεων. Μόνο 29 από τους 45 επιβάτες επέζησαν από τη συντριβή και βρέθηκαν σε ένα από τα πιο σκληρά περιβάλλοντα του κόσμου, όπου αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε ακραίες πράξεις για να παραμείνουν ζωντανοί.

Μια ταινία του Τζ. Α. Μπαγιόνα.



Διαθέσιμη από 04/01/2024.

Γλυκιά Παρηγοριά / Good Grief

Ένας καλλιτέχνης που πενθεί την απώλεια του αγαπημένου του συζύγου ταξιδεύει με δύο κολλητούς του στο Παρίσι, όπου ξεδιπλώνονται βρόμικα μυστικά και σκληρές αλήθειες.

Διαθέσιμη από 05/01/2024.

Lift

Μια διεθνής ομάδα ληστών με αρχηγό τον Σάιρους Γουίτακερ (Κέβιν Χαρτ) επιχειρεί να κλέψει χρυσό αξίας 500 εκατ. δολαρίων από ένα επιβατικό αεροπλάνο στα 40.000 πόδια.

Διαθέσιμη από 12/01/2024.

60 Λεπτά / Sixty Minutes

Ο αθλητής των μεικτών πολεμικών τεχνών Οκτάβιο (Εμίλιο Σακράγια) έχει μόλις 60 λεπτά για να φτάσει στο πάρτι γενεθλίων της κόρης του. Διαφορετικά, κινδυνεύει να χάσει για πάντα την επιμέλεια. Όταν όμως εγκαταλείπει μια μάχη για να φτάσει εκεί, βρίσκεται κυνηγημένος από επικίνδυνους εγκληματίες, σε έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο μέσα στην πόλη.



Διαθέσιμη από 19/01/2024.

Caged Wings / Mi soledad tiene alas

Με την επιστροφή του αποξενωμένου πατέρα του, οι εσωτερικοί δαίμονες του Dan επανεμφανίζονται, πυροδοτώντας μια καθοδική πορεία. Μπορεί η αγάπη να τον σώσει από μια τραγική μοίρα;

Διαθέσιμη από 19/01/2024.

The Kitchen

Εν μέσω αυξανόμενης αδικίας και επεκτεινόμενου gentrification, ένα νεαρό αγόρι βρίσκει την κοινότητα στο τελευταίο μέρος που απομένει για τους πιο μειονεκτούντες κατοίκους του Λονδίνου.

Έρχεται σύντομα.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Bitconned: Η Μεγάλη Απάτη

Ο Ρέι Τραπάνι πάντα ήθελε να γίνει εγκληματίας, από όταν ήταν μικρός. Το 2017, εν μέσω της οικονομικής φρενίτιδας που προκάλεσε η έκρηξη του Bitcoin, τα κρυπτονομίσματα ήταν ό,τι καλύτερο για τους απατεώνες. Έτσι, όταν ο φίλος του Ρέι τον πλησίασε με την ιδέα να δημιουργήσει μια χρεωστική κάρτα για κρυπτονομίσματα, ο Τραπάνι άδραξε την ευκαιρία. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα: δεν είχε ιδέα πώς να το κάνει. Αλλά χάρη στα ψεύτικα προφίλ του LinkedIn, τις πληρωμένες διαφημίσεις από διασημότητες και την ακόρεστη επιθυμία της διαδικτυακής κοινότητας να “πλουτίσει γρήγορα”, η Centra Tech σύντομα κέρδιζε εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Ήταν αληθινό; Όχι. Λειτούργησε ωστόσο; Μπορεί.

Σε αυτό το γρήγορο, απολαυστικό ντοκιμαντέρ από τον σκηνοθέτη Μπράιαν Στόρκελ (Παραγωγό του Ο Θρύλος του Νησιού της Κοκαΐνης και σκηνοθέτη του Ο Λαθρέμπορος των PEZ), ο ίδιος ο Ρέι καθοδηγεί τους θεατές στα πάνω και τα κάτω του δραματικού ταξιδιού του, μαζί με την οικογένειά του, τους πρώην φίλους του και τον δημοσιογράφο που εξέθεσε την Centra Tech ως την πρώτη πολύκροτη υπόθεση απάτης στην εποχή των κρυπτονομισμάτων.

Διαθέσιμο από 01/01/2024.

Είσαι Ό,τι Τρως: Ένα Πείραμα με Δίδυμα / You Are What You Eat: A Twin Experiment

Πανομοιότυπα δίδυμα αλλάζουν τη διατροφή και τον τρόπο ζωής τους για οκτώ εβδομάδες σε ένα μοναδικό επιστημονικό πείραμα που διερευνά το πώς η διατροφή επηρεάζει το σώμα.



Διαθέσιμο από 01/01/2024.

Μπρέικ Πόιντ: Σεζόν 2 / Break Point: Season 2

Οι κορυφαίοι τενίστες του κόσμου επιστρέφουν στα γήπεδα και στοχεύουν για ακόμη μια φορά στη δόξα, ενώ διανύουν άλλη μια εξαντλητική σεζόν Grand Slam.

Διαθέσιμο από 10/01/2024.

Μέγας Αλέξανδρος: Η Γέννηση Ενός Θεού / Alexander the Great

Συνδυάζοντας συνεντεύξεις ειδικών με συναρπαστικές αναπαραστάσεις, αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Διαθέσιμο από 31/01/2024.