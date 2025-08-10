Tάσος Κωστής: «Δουλεύω περισσότερο από μισό αιώνα και η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν βίωσα ανεργία»

Ο Τάσος Κωστής παραχώρησε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου και μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι στη μακροχρόνια καριέρα του δε βρέθηκε ποτέ άνεργος.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την είσοδο της πολιτικής ορθότητας στην τέχνη και στην κοινωνία, ενώ ο Τάσος Κωστής υπογράμμισε ότι βρίσκεται στην τέχνη της υποκριτικής για πάνω από μισό αιώνα.

«Δεν μετάνιωσα ποτέ που έγινα ηθοποιός. Έμεινα σε αυτή τη δουλειά γιατί την αγάπησα για το περιεχόμενό της και όχι για το περιτύλιγμά της. Δουλεύω περισσότερο από μισό αιώνα και κάθε φορά παίρνω καινούργια πράγματα, γιατί όσες ζωές και να έχεις, δεν φτάνουν για να κάνεις όσα έχεις φανταστεί. Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν βίωσα ανεργία. Όταν μπήκα στη δουλειά, δεν ήξερα κανέναν, αλλά χτύπησα χίλιες πόρτες και μετά πάντα δούλευα. Δεν έμεινα ποτέ χωρίς δουλειά», δήλωσε ο Τάσος Κωστής.

Επίσης αναφέρθηκε στον όρο «πολιτικά ορθό», που επηρεάζει πλέον τις κωμωδίες στην ελληνική τηλεόραση.

«Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος βάζει το όριο του τι είναι “πολιτικά ορθό”. Ποιος το κανονίζει αυτό; Αυτό είναι στέρηση ελευθερίας. Δηλαδή τι θα πάθει ο κοντός αν τον πω κοντό; Και εμένα με έλεγαν ψιλολέλεκα, αλλά τι έπαθα; Έλεος, προς Θεού δηλαδή. Θα φοβόμαστε να μιλήσουμε; Εκεί μας έχουν πάει. Τώρα φοβάσαι να μιλήσεις, δεν ξέρεις τι θα πεις και πώς θα το πεις. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να εκφραστούμε. Ποιος λοιπόν έχει βάλει τον όρο του “πολιτικά ορθού”; Αυτό μας στερεί και την ελευθερία του να σκεφτούμε. Οπότε όλη η κοινωνία εγκλωβίζεται, μέχρι να εκραγεί», εξήγησε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης.