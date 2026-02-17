Τάσος Ξιαρχό: Χιτλερική η ελληνική Eurovision, δεν άφησε να βοηθήσω τον Good Job Nicky

Νέα «έκρηξη» από τον Τάσο Ξιαρχό. Ο γνωστός χορογράφος ξέσπασε κατά της ελληνικής Eurovision επειδή, όπως υποστηρίζει, η παραγωγή δεν του επέτρεψε να βοηθήσει τον Good Job Nicky, που ήρθε δεύτερος πίσω από τον Akyla.

Σχολιάζοντας την εμφάνιση του Good Job Nicky στον ελληνικό τελικό της Eurovision, ο Τάσος Ξιαρχό επισήμανε πως είχε προσφερθεί να τον βοηθήσει με τη σκηνική του παρουσία, όμως ο τραγουδιστής τον ενημέρωσε πως δεν τον άφηνε η παραγωγή.

Ο χορογράφος χαρακτήρισε την ελληνική Eurovision «χιτλερική» και ανέφερε πως ο Good Job Nicky δεν είχε το ιδανικό αποτέλεσμα στη σκηνή του Sing for Greece 2026. Στη συνέχεια, σχολίασε και τη νίκη του Akyla και απάντησε στα σχόλια που έκανε η Εύη Δρούτσα για την εμφάνισή του.

Ο Τάσος Ξιαρχό είπε για τον Good Job Nicky στο «Breakfast@Star» την Τρίτη (17.02.2026):

«Ο Good Job Nicky είναι φίλος μου. Είχε προσεγγίσει κόσμο για να τον βοηθήσουν, όπως και εμένα, και μετά την Eurovision. Τον ρώτησα αν μπορώ να τον βοηθήσω στη Eurovision και μου είπε ότι δεν τον αφήνει η παραγωγή. Το κακό είναι ότι δεν μπορούσε να έχει αυτό που θα έπρεπε γύρω του. Όταν καμιά φορά πάνω στη σκηνή δεν έχεις και την κατάλληλη ομάδα, να καλύψει τα λάθη σου, είτε αυτά είναι φωνητικά είτε αν κάνεις μία ωραία χορογραφία και στήσιμο… Κάπως ισορροπεί η εικόνα με τον ήχο. Δεν μπορούσε να έχει τη σκηνική παρουσία που θα ήθελε. Είναι λίγο ”χιτλερική” αυτή η ελληνική Eurovision. Δεν σε αφήνουν να έχεις τη δική σου ομάδα. Πώς θα βγάλεις ένα αποτέλεσμα όταν ένας άνθρωπος τα κάνει όλα; Αν δεν νιώθεις ασφάλεια με την ομάδα σου, βγαίνουν τέτοια αποτελέσματα. Έχει φωνή, αν και ήταν και λίγο ρίσκο αυτές οι νότες. Νομίζω ότι ενώ είχε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ήθελε την κατάλληλη υποστήριξη για να φανεί όλο αυτό για να γλιτώσει τα λάθη του».

Όσον αφορά στον Akyla, ο χορογράφος σημείωσε: «Αναμενόμενο ήταν να κερδίσει ο Akylas, φαινόταν το πράγμα από μακριά. Το μόνο που με εμένα με δυσκόλευε στην αρχή να καταλάβω ήταν το πώς θα τραγουδήσει live. Η φωνή του ήταν κρύσταλλο, μηδέν λάθος. Όχι μισό, μηδέν. Η σκηνική παρουσία μπορεί να μην ήταν αυτό που περιμέναμε, αλλά αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Δεν με ενόχλησε κάτι στη σκηνική του παρουσία, αλλά θέλει πιο ευρηματική χορογραφία».

Για το σχόλιο της Εύης Δρούτσα πως ο Akylas ίσως πρέπει να αλλάξει ντύσιμο γιατί θα τον πουν «καραγκιοζάκο», ο Τάσος Ξιαρχό δήλωσε:

«Δεν ξέρω τι περνάει ο καθένας και τι έχει στο μυαλό του, αλλά νομίζω ότι τελευταία της έχει στρίψει λιγάκι. Επειδή μου είχε στρίψει και εμένα μία περίοδο, πρέπει λίγο να σοβαρευτεί. Μιλάμε για έναν νέο καλλιτέχνη που τώρα ξεκινάει να δοκιμάζει πράγματα και πρέπει να πειραματιστεί και να δοκιμάσει τα πάντα για να δει τι του αρέσει και τι του πάει».