Τατιάνα Στεφανίδου: Δεν μου αρέσει να βλέπω συναδέλφους που είναι παλιότεροι να βγαίνουν και να κρίνουν τα πάντα

Για τον συνδυασμό της ενημέρωσης με την ψυχαγωγία στο σύνολο των πρωινών εκπομπών καθώς και για το φαινόμενο του μιμητισμού μίλησε, μεταξύ άλλων, η Τατιάνα Στεφανίδου στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη.

Υπάρχει μια θεματολογία που κάποτε έβλεπε κανείς μόνος στις εκπομπές σου και τώρα πια έχει γίνει ρουμπρίκα στις πρωινές ψυχαγωγικές – θεωρητικά – εκπομπές. Κάποιες από αυτές μάλιστα κάποτε σε κατέκριναν γι’ αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι πια ρουμπρίκα, είναι το κυρίως περιεχόμενο τους. Το ίδιο δεν είχε γίνει κάποτε και με το gossip, που μετά το έπαιζαν τα δελτία ειδήσεων του Star και του Alter; “Lifestyle” το έλεγαν, gossip ήταν. Εκτός από τα πρωινάδικα, δημιουργήθηκαν κι άλλες εκπομπές που έχουν αυτό το περιεχόμενο σε διάφορες ζώνες.

Ο άνθρωπος έχει ένα χαρακτηριστικό: τον μιμητισμό. Όταν πάει κάτι καλά, το μιμείται. Κι εγώ δεν ανακάλυψα την Αμερική, κι εγώ έχω αντλήσει έμπνευση από εκπομπές όπως της Όπρα, δεν υπάρχει παρθενογένεση. Την περσινή σεζόν οι αποκλειστικά ψυχαγωγικές ζωντανές εκπομπές ήταν πολύ λίγες.

Στην πρωινή ζώνη, κυρίως στο Star.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και στη μεσημεριανή ζώνη η Νάνσυ με τον Θανάση στην ΕΡΤ, που έχουν κρατήσει την ταυτότητα τους.

Θεωρείς ότι γίνεται σωστή διαχείριση αυτών των θεμάτων στα πρωινά;

Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ, με φέρνεις σε δύσκολη θέση.

Αν έχει δικαίωμα κάποιος να το κρίνει, είσαι εσύ.

Μπορώ να το κρίνω και το κάνω καθημερινά. Δεν μου αρέσει να βλέπω – και το βλέπω συχνά – συναδέλφους που είναι παλιότεροι να βγαίνουν στις εκπομπές και να κρίνουν τα πάντα. Όλοι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να επιβιώσουν τηλεοπτικά. Αν το κοινωνικό ρεπορτάζ, τα εγκλήματα, το δικαστικό ρεπορτάζ έχουν αυτή την απήχηση και “πουλάνε”, οι παρουσιαστές και οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να πάνε καλά.

Υπάρχουν παρουσιαστές της πρωινής ζώνης που δεν είναι επιθυμία τους να το κάνουν αλλά το ζητάει το κανάλι. Επειδή έχω παλέψει πολύ για να το καταφέρω, το να βγω τώρα και να κρίνω αφ’ υψηλού, αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν είναι κάτι που μου αρέσει.