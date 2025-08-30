Τατιάνα Στεφανίδου: «Έχουμε ετοιμάσει μία εκπομπή, η οποία προσπαθεί να φέρει στο επίκεντρο τη φωνή του απλού πολίτη»

Για τη νέα της εκπομπή με τίτλο «Power Talk» που ξεκινάει τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 μίλησε η Τατιάνα Στεφανίδου το Σάββατο (30.08.2025) στους «Δεκατιανούς».

Η καταξιωμένη παρουσιάστρια αναφέρθηκε στα όσα πρόκειται να απολαύσουν οι τηλεθεατές στο καινοτόμο project που αναλαμβάνει. Μάλιστα, η Τατιάνα Στεφανίδου τόνισε ότι στο «Power Talk» το κοινό θα μπορεί να επικοινωνεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 17:45 είναι η πρεμιέρα μας στον ΣΚΑΪ. Έχουμε ετοιμάσει μία εκπομπή, η οποία προσπαθεί να φέρει στο επίκεντρο τη φωνή του απλού πολίτη, φιλοδοξεί να ζωντανέψει τη δημόσια συζήτηση, να κάνει αυτό που κάνουμε όλοι και κάνουν οι πολίτες 24/7 στο διαδίκτυο. Διότι αυτή τη δυνατότητα έκφρασης του πολίτη, την δίνει το διαδίκτυο. Ο καθένας μπορεί να μπει στα social media, να κάνει ένα σχόλιο, να ανεβάσει ένα άρθρο, την άποψή του, ακόμη και να αφήσει ένα emoji κάτω από μια ανάρτηση», είπε στον Γιώργο Γρηγοριάδη και τον Γιάννη Πιτταρά.

«H αλήθεια είναι ότι αναρωτηθήκαμε αν μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο η τηλεόραση. Αν η τηλεόραση είναι ένας κλειστός κύκλος μετάδοσης από τον πομπό στον δέκτη, αν μπορεί να αφουγκραστεί, να συνομιλήσει. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε», είπε ακόμα.

«Έχουμε επιλέξει τρεις τρόπους για να επικοινωνούμε με το κοινό. Ο ένας είναι ότι θα έχουμε κοινό στο στούντιο που θα παίρνει το μικρόφωνο, θα τοποθετείται, θα κάνει ερωτήσεις στους δημοσιογράφους μας και στους καλεσμένους μας και για να συμμετέχει το κοινό αρκεί να συμπληρώσει μία φόρμα, να μας στείλει ένα μήνυμα. Αν κάποιος γκουγκλάρει “Power Talk δήλωση συμμετοχής” θα βρει πάρα πολύ εύκολα στη Google πώς μπορεί να δηλώσει συμμετοχή», δήλωσε αμέσως μετά η Τατιάνα Στεφανίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο άλλος τρόπος είναι συμμετέχει στις ψηφοφορίες μας. Έχει φτιάξει ο ΣΚΑΪ μία εφαρμογή που μπορεί να την κατεβάσει κανείς εντελώς δωρεάν από το Google Play ή από το Apps Store και εκεί θα ανεβάζουμε κάποιες πληροφορίες. Θα θέτουμε ερωτήματα για να σφυγμομετρούμε την κοινή γνώμη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι θα δίνουν και δώρα σε όσους την κατεβάζουν.

«Ο τρίτος τρόπος είναι μέσω του Instagram, που εκεί στον λογαριασμό μας που είναι powertalk_skaitv μπορούν να αφήνουν κάτω τα σχόλια, τα οποία θα βγάζουμε στον αέρα, αρκεί να μην είναι υβριστικά, fake news ή συκοφαντικά», είπε στη συνέχεια η Τατιάνα Στεφανίδου, υπογραμμίζοντας ότι η εκπομπή θα είναι πολύ διαδραστική.

Τέλος, η Τατιάνα Στεφανίδου αναφέρθηκε και στους συνεργάτες της, την αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Αλεξάνδρα Τσόκλα, αλλά και τους συνεργάτες της, Παναγιώτη Σουρέλη, Άρια Καλύβα και Γιάννη Μακρυγιάννη που θα βρίσκονται μαζί της μπροστά από τις κάμερες.