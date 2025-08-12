Θάλεια Ματίκα: Όταν καταλάβω και με πείσει ο άλλος με λογικά επιχειρήματα ότι έχει δίκιο, θα ζητήσω συγνώμη

Στη συγνώμη που θα ήθελε να ζητήσει από τον σύζυγο της, Τάσο Ιορδανίδη και τα παιδιά τους καθώς και στο ευχαριστώ που θα ήθελε, επίσης, να εκφράσει στην οικογένεια της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Θάλεια Ματίκα στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι που διατηρεί ο Αργύρης Ζαννιάς στο Youtube.

«Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που αναγνωρίζω τα λάθη μου. Δηλαδή θα ζητήσω συγνώμη και θα την εννοήσω. Είμαι πολύ απόλυτη πολλές φορές. Όταν καταλάβω και με πείσει ο άλλος με λογικά επιχειρήματα ότι έχει δίκιο, θα ζητήσω συγνώμη» εξομολογήθηκε η Θάλεια Ματίκα.

«Νομίζω ότι έτσι, τώρα πρόσφατα, θα πω συγνώμη στα δυο μου παιδιά και στον Τάσο (σ.σ. Ιορδανίδη) που με όλη αυτή την κρίση, την ψυχοσυναισθηματική, τους έχω πρήξει μέσα στο σπίτι. Ξέρουν όλοι ότι “ωχ, σήμερα η μαμά δεν είναι καλά” αλλά με ανέχονται ακόμη».

«Αν έκανα ένα τραπέζι για να πω ευχαριστώ, νομίζω πως θα καλούσα την οικογένεια μου και κάποιους πολύ λίγους, εκλεκτούς, φίλους που έχει δοκιμαστεί η σχέση μας μέχρι σήμερα. “Ευχαριστώ που υπάρχετε στη ζωή μου, ευχαριστώ που μου έχετε προσφέρει αυτά που μου έχετε προσφέρει και ευχαριστώ που με αγαπάτε ανιδιοτελώς και πλέον το έχετε αποδείξει αυτό” θα τους έλεγα» πρόσθεσε, παράλληλα, η Θάλεια Ματίκα.