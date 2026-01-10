Θανάσης Πάτρας για Ελένη Τσολάκη: Είναι λυπηρό το γεγονός, πάντα πρέπει να δίνεται χρόνος στις εκπομπές

«Οι εκπομπές είναι των καναλιών, όχι δικές μας», δήλωσε ο Θανάσης Πάτρας, σε πρόσφατες δηλώσεις που παραχώρησε, μιλώντας για την Ελένη Τσολάκη.

Ο γνωστός παρουσιαστής παραχώρησε το Σάββατο (10.01.2026) δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα. Ο Θανάσης Πάτρας απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το κόψιμο της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη.

«Είναι λυπηρό το γεγονός. Πάντα πρέπει να δίνεται χρόνος στις εκπομπές», είπε αρχικά ο Θανάσης Πάτρας.

Ο Θανάσης Πάτρας είπε στη συνέχεια: «Η αλήθεια είναι πάρα πολύ σκληρή, οι εκπομπές είναι των καναλιών και όχι δικές μας. Προφανώς αυτό που συνέβη δεν είναι καθόλου ωραίο».

Ο Θανάσης Πάτρας ανέφερε επίσης: «Αν και πέρυσι υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα για τους “Weekenders”, δεν ένιωσα ποτέ ότι θα κοβόταν η εκπομπή. Αισθάνομαι δικαιωμένος για τη δουλειά μου πέρυσι, έκανα το καλύτερο που μπορούσα να κάνω».