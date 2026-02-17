The Chase: Μοίρασε από τα μεγαλύτερα ποσά που έχει δώσει ποτέ – «Να υπάρχει γιατρός στο πλατό» είπε με χιούμορ η Μαρία Μπεκατώρου

Τίναξε την μπάνκα το «The Chase»! Το παιχνίδι γνώσεων που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατώρου στη συχνότητα του MEGA έδωσε την Τρίτη (17.02.2026) από τα μεγαλύτερα ποσά που έχει μοιράσει ποτέ.

Ένταση, σφυγμοί στο κόκκινο και μία νίκη που έγραψε ιστορία στο πλατό του «The Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου να σχολιάζει on air την αγωνία των παικτών, καθώς και τη δική της.

«Θα πρέπει τελικά να υπάρχει ένας γιατρός στο πλατό. Πόσο χρονών είσαι Καλλικράτη;», είπε αρχικά η παρουσιάστρια, με το «Σούπερ Αγόρι» να παρεμβαίνει:

«Τι να πούμε κι εμείς που είμαστε είκοσι πέντε και εμένα η καρδιά μου πήγε να… πήγε να σπάσει!».

Η Μαρία Μπεκατώρου συνέχισε απευθυνόμενη στον νεαρό παίκτη:

«Σε καταλαβαίνω βέβαια. Γιατί και εσείς θέλετε να κερδίζετε και είναι λογικό, και είχες τρεις εξαιρετικούς παίκτες. Δεν θέλω να παρεξηγηθείτε οι Sapiens. Λίγο πιο πολύ με ενδιαφέρει ο σφυγμός του Καλλικράτη. Γιατί τόλμησε, ρίσκαρε και γιατί είναι τόσο νέος… και Καλλικράτη, κάποιες φορές δηλαδή ειλικρινά, με εντυπωσίασες».

«Σε καλή μεριά και θα σας πω μέσα από την καρδιά μου ότι το αξίζατε και οι τρεις. Δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ, είναι από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουμε δώσει ποτέ στο ”Chase” και τα δίνουμε με όλη μας την αγάπη», κατέληξε η Μαρία Μπεκατώρου.