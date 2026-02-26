Media

The Chase: Χαμός με παίκτρια που πήγε στο τηλεπαιχνίδι για να φλερτάρει το «γεράκι» και να πάει ταξίδι μαζί του

Οι ατάκες έπεφταν «βροχή» αλλά τελικά, η παίκτρια έχασε
The Chase: Χαμός με παίκτρια που πήγε στο τηλεπαιχνίδι για να φλερτάρει το «γεράκι» και να πάει ταξίδι μαζί του

Η παίκτρια Λία, μόλις είδε το «γεράκι» να μπαίνει στο πλατό του «The Chase», χειροκροτούσε και φώναζε «δεν το πιστεύω». «Καλώς το γεράκι το όμορφο όνομα και πράγμα» είπε, με το «γεράκι» να ξεσπάει σε γέλια on air στο τηλεπαιχνίδι

Από την αρχή του τηλεπαιχνιδιού, η Λία είπε στην Μαρία Μπεκατώρου ότι αν κερδίσει  στο «The Chase», θέλει να πάει ένα ταξίδι με το «γεράκι». 

«Μου πάει καλά το 2026. Στη Σελήνη θα σε πάω άμα κερδίσω» είπε και η ίδια μόλις αντίκρισε το «γεράκι», δηλαδή τον Πάνο Δημάκη.

Δείτε όλες τις ατάκες που έπεφταν «βροχή» κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Τελικά η παίκτρια έχασε αλλά δεν έδειξε να την απασχολεί ιδιαίτερα. «Εγώ το χάρηκα» είπε στην Μαρία Μπεκατώρου, με το «γεράκια» να δηλώνει ότι «ήταν μια από τις καλύτερες καταδιώξεις που έχω κάνει ποτέ».

