«The Voice»: Η Klavdia μάγεψε τους κριτές με την «Αστερομάτα» και το deja vu με τους κριτές

Η εντυπωσιακή Klavdia συνεπήρε κοινό και κριτές στην επιστροφή της στο πλατό
Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου 27.09.2025 το μουσικό σόου «The Voice», με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, με την Klavdia να εμφανίζεται και πάλι στη σκηνή.

Οι coaches του «The Voice», δηλαδή η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης -ο οποίος αποθεώθηκε από το κοινό κατά την εμφάνισή του μετά την περιπέτεια με τη νοσηλεία του σε ψυχιατρείο και ο Πάνος Μουζουράκης πήραν τη θέση τους και ξεκίνησε το σόου.

Μετά το θερμό καλωσόρισμα στο κοινό και στους τέσσερις coaches, ο παρουσιαστής είχε ετοιμάσει μια ιδιαίτερη έκπληξη.

Στη σκηνή εμφανίστηκε απροειδοποίητα η Klavdia, η νεαρή τραγουδίστρια που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision του 2023, θυμίζοντας σε όλους την πρώτη της συμμετοχή στο «The Voice» πριν από λίγα χρόνια.

Οι coaches γύρισαν αμέσως τις καρέκλες τους, ενώ η Έλενα Παπαρίζου δεν έκρυψε τη χαρά και την έκπληξή της για την αναπάντεχη επιστροφή της Klavdia στο πλατό του μουσικού σόου, με μία εντυπωσιακή επανελτέρεση του «Roxanne».

 

“Και η ιστορία επαναλαμβάνεται” αναφώνησε πρώτος ο Πάνος Μουρουζάκης με την Έλενα Παπαρίζου να συμπληρώνει πως “μα είναι απίστευτο! Η ιστορία επαναλαμβάνεται, πραγματικά. Το ίδιο τραγούδι, το ίδιο υπέροχο πλάσμα. Εντελώς deja vu”.

Αν τα χάσατε

 

Η Klavdia στη συνέχεια ερμήνευσε την «Αστερομάτα», το τραγούδι με το οποίο κατέκτησε την 6η θέση.

