The Voice: Νικητής ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος αναδείχθηκε νικητής του φετινού «The Voice» που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ. Ο Κύπριος τραγουδιστής κέρδισε το «χρυσό» συμβόλαιο από τη Minos EMI και πλέον σκέφτεται τα επόμενα βήματα στο επάγγελμα που ονειρευόταν να κάνει από μικρό παιδί. Η Έλενα Παπαρίζου κέρδισε στον τελικό τον Γιώργο Μαζωνάκη στην άτυπη μάχη των coaches.

Στον τελικό του «The Voice», ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος παρουσίασε μια ερμηνεία που συνδύαζε τεχνική ακρίβεια και έντονο συναίσθημα. Αναδείχθηκε νικητής και τότε στη σκηνή έτρεξε η μικρή του κόρη για να τον συγχαρεί. Η Έλενα Παπαρίζου ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

«Δούλεψα πάρα πολύ, ευχαριστώ τον ξάδελφό μου, τον Σπύρο που ήταν μαζί μου και δεν μπορώ να μιλήσω άλλο» είπε συγκινημένος ο νικητής του μουσικού talent show. Από την πλευρά της η Έλενα Παπαρίζου συνεχάρη «όλα τα παιδιά που δήλωσαν συμμετοχή, μπράβο σε όσους προχώρησαν. Μπράβο και στον Χριστόδουλο γιατί ήσασταν ισάξιοι φιναλίστ».

«Ευχαριστώ τον Θεό για το ταξίδι αυτό, ήμουν ευλογημένος» δήλωσε ο δεύτερος φιναλίστ της βραδιάς, Χριστόδουλος Μυλωνάς, από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη. Την ανακοίνωση του νικητή έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος έχει καταγωγή από τη Λάρνακα της Κύπρου. Στην audition του στο «The Voice», πριν από τρεις μήνες είχε ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο το «Ακόμα Μία» της Άννας Βίσση κερδίζοντας την αποδοχή και των τεσσάρων coaches του talent show.

Στα knockouts και στα live shows, η παρουσία του έγινε ακόμη πιο ώριμη, με επιλογές τραγουδιών που ανέδειξαν τόσο τη φωνητική του άνεση όσο και την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Κάθε εμφάνιση συνοδευόταν από θετικά σχόλια, τόσο από τους coaches όσο και από το τηλεοπτικό κοινό.

Ο τελικός χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: Από τους οκτώ φιναλίστ και την πρώτη ψηφοφορία έμειναν οι τέσσερις καλύτεροι και στη συνέχεια οι δυο, από τους οποίους κρίθηκε και ο μεγάλος νικητής του σόου.

Με τη νίκη του στο «The Voice», ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία. Έχει χρόνο να σκεφτεί τα «μονοπάτια» που θα ακολουθήσει στη δισκογραφία ώστε να εξαργυρώσει με τον καλύτερο τρόπο την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό του.