Το Cash or Trash επιστρέφει τηλεοπτικά με τη Δέσποινα Μοιραράκη και νέους αγοραστές τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:25

Το «Cash or Trash», η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 17:25 στo STAR.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, μέσω της εκπομπής της στο STAR, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Οι νέοι αγοραστές

Μελέτης Παγώνης

Ο Μελέτης Παγώνης είναι ένας πολυδιάστατος επαγγελματίας. Ως διακοσμητής και event stylist, έχει καθιερωθεί για την ικανότητά του να μεταμορφώνει χώρους και να

δημιουργεί αξέχαστες εκδηλώσεις, δίνοντας έμφαση στην αισθητική, στη δημιουργία, στη λεπτομέρεια και στην πρωτοτυπία. Παράλληλα, είναι ένας παθιασμένος συλλέκτης, μια ιδιότητα που τροφοδοτεί την καλλιτεχνική του ματιά και εμπλουτίζει το έργο του. Είναι λάτρης βρετανικών αντικειμένων και αγαπά τις τιάρες, τα στέμματα, τις κορώνες εποχής και γενικά ότι θυμίζει χριστουγεννιάτικο στολίδι! Τα αντικείμενα με ιστορία και αισθητική αξία αποτελούν βασική πηγή έμπνευσης και για τις διακοσμητικές του δημιουργίες. Ο Μελέτης συνδυάζει την επαγγελματική του δεινότητα στον χώρο της διακόσμησης και των εκδηλώσεων με το προσωπικό του πάθος για τη συλλογή, δημιουργώντας ένα μοναδικό προφίλ, που χαρακτηρίζεται από την αγάπη για την ομορφιά και την τέχνη.

Νάντια Μπέλε

Η Νάντια Μπέλε είναι καταξιωμένη Ελληνίδα κοσμηματοποιός, διεθνώς αναγνωρισμένη για τα πολυτελή, σύγχρονα κοσμήματά της με baroque και vintage επιρροές. Σπούδασε αργυροχρυσοχοΐα στη Σχολή της Στεμνίτσας και γλυπτική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1997, σε ηλικία μόλις 19 ετών, άνοιξε το πρώτο της ατελιέ στην Αθήνα. Οι δημιουργίες της έχουν φορεθεί από παγκοσμίου φήμης προσωπικότητες, όπως η Jennifer Aniston και η Monica Bellucci και έχει λάβει διακρίσεις ακόμα και από το Βατικανό για τα έργα της. Η φιλοσοφία της επικεντρώνεται στην αγάπη ως πηγή έμπνευσης, ενώ τα κοσμήματά της χαρακτηρίζονται από τη διαχρονική τους αισθητική, που συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο. Εργάζεται, κυρίως, κατόπιν παραγγελίας, διατηρώντας το ατελιέ της στην περιοχή του Ψυρρή.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα – Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! Ποιος Ολυμπιονίκης φέρνει τη δάδα, που κράτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου; Πόσα χρήματα κατάφερε να εισπράξει γνωστή τραγουδίστρια για το βικτωριανό τσαντάκι, που της χάρισε θαυμαστής της;

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Συντελεστές

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions