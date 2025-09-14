Το «Chad Powers» έρχεται στο Disney+: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά στις 30 Σεπτεμβρίου 2025

Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα κωμική σειρά που θα είναι διαθέσιμη στο Disney+. Το «Chad Powers» με πρωταγωνιστή τον Glen Powel κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου με 2 ξεκαρδιστικά διαθέσιμα επεισόδια.

Η αρχή όλων για τη νέα σειρά του Disney+ έγινε πριν από 8 χρόνια, μετά από ένα ασυγχώρητο λάθος που κατέστρεψε την πολλά υποσχόμενη καριέρα στο κολεγιακό φούτμπολ, του Russ Holliday. Ο ίδιος προσπαθεί τώρα να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, μεταμφιεσμένος σε Chad Powers, έναν ταλαντούχο εκκεντρικό τύπο, που εμφανίζεται από το πουθενά και εντάσσεται στους επίδοξους South Georgia Catfish.

Η σειρά «Chad Powers» είναι μια δημιουργία των Glen Powell και Michael Waldron, οι οποίοι είναι και executive producers. Ο Eli Manning συμμετέχει ως executive producer μαζί με τον Peyton Manning της Omaha Productions, τον Jamie Horowitz, τον Ben Brown και τους Burke Magnus, Brian Lockhart και Kati Fernandez του ESPN.

Ο Waldron και ο Adam Fasullo εκτελούν χρέη producer για την Anomaly Pictures. Ο Luvh Rakhe είναι επίσης executive producer, ενώ ο Tony Yacenda αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της σειράς αλλά και το ρόλο του executive producer. Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Powell, ο οποίος συνδημιουργεί, συνυπογράφει το σενάριο και εκτελεί χρέη producer μέσω της δικής του εταιρείας παραγωγής, Barnstorm Productions.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Glen Powell ως «Russ Holliday/Chad Powers», η Perry Mattfeld ως «Ricky», ο Quentin Plair ως «Coach Byrd», η Wynn Everett ως «Tricia Yeager», ο Frankie A. Rodriguez ως «Danny» και ο Steve Zahn ως «Coach Jake Hudson».