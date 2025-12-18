Το ERTnews Radio 105,8 κατέκτησε την 4η θέση των ενημερωτικών ραδιοφώνων

Σε μία από τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις του κοινού «σκαρφάλωσε» το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ΕΡΤnews Radio 105,8, καθώς κατάφερε να βρεθεί 4ο στις μετρήσεις ακροαματικότητας για τον Νοέμβριο του 2025.

Μάλιστα, το ΕΡΤnews Radio 105,8, ανέβηκε 2 θέσεις στις μετρήσεις της MRB και της GLOBAL LINK και κατέκτησε την 4η θέση των ενημερωτικών ραδιοφώνων, ενώ στις τρεις πρώτες βρέθηκαν ο ΣΚΑΪ, ο Real FM και τα Παραπολιτικά. Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ έχει καταφέρει με το ανανεωμένο του πρόγραμμα να θέσει ψηλά τον πήχη και να γίνει αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των πολιτών που αναζητούν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε στιγμή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Focus Bari, το ΕΡΤnews Radio 105,8 έχει κερδίσει τους ακροατές όχι μόνο της Αττικής, αλλά και της περιφέρειας, όπου σημειώνεται τη σημαντικότερη άνοδο μεταξύ όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με γιορτινές εκπομπές και ραδιοφωνικά ρεβεγιόν

Οι γιορτές βρίσκονται προ των πυλών και το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ έχει ετοιμάσει ένα ειδικό εορταστικό πρόγραμμα που θα κρατήσει συντροφιά στους ακροατές όλες τις ημέρες των γιορτών, συνδυάζοντας τη μνήμη και την παράδοση με το κλίμα των Χριστουγέννων.

Στο πρόγραμμα του ΕΡΤnews Radio 105,8 περιλαμβάνονται θεματικές εορταστικές εκπομπές με αναμνήσεις και ευχές από επώνυμους, αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παραμυθιών για μικρούς και μεγάλους, καθώς και ειδική εκπομπή αφιερωμένη στα Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος, με έμφαση στη μοναδική πνευματική ατμόσφαιρα των ημερών.

Παράλληλα, οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν εκπομπές για ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν παλαιότερες γιορτές, αλλά και εκπομπές αφιερωμένες στη γαστρονομία των Χριστουγέννων, με γεύσεις, έθιμα και ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ιδιαίτερη θέση στο εορταστικό πρόγραμμα έχει παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπου το ΕΡΤnews Radio 105,8 θα μεταδώσει ραδιοφωνικά ρεβεγιόν, με ευχές από επώνυμους και εργαζόμενους του σταθμού, ζωντανή αίσθηση γιορτής και καλή μουσική μέχρι το ξημέρωμα.

Όλη την εορταστική περίοδο, η μουσική του σταθμού προσαρμόζεται πλήρως στο πνεύμα των ημερών, δημιουργώντας μια ζεστή και αισιόδοξη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα.

Το ΕΡΤnews Radio 105,8 γιορτάζει με τους ακροατές τις μέρες και τις νύχτες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς .

ΕΡΤnews Radio 105,8 – Η ενημέρωση συναντά το πνεύμα των γιορτών.

Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

Τετάρτη 24/12/2025 και Πέμπτη 25/12/2025

21:00-00:00 Το ρεβεγιόν του ΕΡΤnews Radio 105,8 (Φαίδρα Γκουντούνα-Σπύρος Σερέτης)

Το στούντιο μετατρέπεται σε ένα φιλόξενο σαλόνι και η νέα γενιά του ΕΡΤnews Radio αναλαμβάνει ένα εορταστικό τρίωρο με ευχές ανθρώπων του θεάματος και του ραδιοφώνου και μουσική που στο κλίμα της πιο λαμπερής νύχτας τους χρόνου, επιλεγμένη από τον Γιώργο Τσολάκη.

00:00-05:00 Λαϊκά μονοπάτια (Γιάννης Ευθυμίου)

Ο Γιάννης Ευθυμίου παίρνει τη σκυτάλη και απογειώνει τη γιορτή σε δρόμους λαϊκούς.

10:00-11:00 Χριστουγεννιάτικο παραμύθι με την Κάρμεν Ρουγγέρη (Βασίλης Αδαμόπουλος – Μαρία Γεωργίου)

Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου, δίνουν το λόγο στην κοσμαγάπητη Κάρμεν Ρουγγέρη, που μαζί με τον τενόρο Νίκο Κύρτσο μας αφηγούνται ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι που θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους.

11:00-12:00 Τα Χριστούγεννα που δεν ξέχασα (Βασίλης Αδαμόπουλος – Μαρία Γεωργίου)

Άνθρωποι της τέχνης, του θεάματος αλλά και γνωστοί δημοσιογράφοι και πρόσωπα της επικαιρότητας αφηγούνται στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις που τους έχουν μείνει αξέχαστες και μοιράζονται με τους ακροατές ευχές και τραγούδια.

12:00-13:00 Ο Χριστός και η εποχή του (Δημήτρης Πετρόπουλος)

Τι άλλαξε με την έλευση του Ιησού και το κήρυγμά του; Πώς επηρεάστηκε ο παγκόσμιος πολιτισμός και η νομοθεσία διαχρονικά; Ο καθηγητής εκκλησιαστικής Iστορίας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του τμήματος της θεολογικής σχολής Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καλεσμένος του Δημήτρη Πετρόπουλου, εξηγεί μέσα από τις πηγές την εποχή του Ιησού και τον ρόλο των μαθητών του στην εξάπλωση της Διδασκαλίας του.

13:00-14:00 Ανήμερα Χριστούγεννα (Γιώργος Κακούσης – Δημήτρης Πετρόπουλος)

Τα Χριστούγεννα σε Ελλάδα, Βρετανία και Γερμανία. Ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό ταξίδι του Γιώργου Κακούση και του Δημήτρη Πετρόπουλου με συνταξιδιώτες, τη συγγραφέα Βικτώρια Χίσλοπ, τον Αθηναιογράφο συγγραφέα Θωμά Σιταρά και τον πανεπιστημιακό Κώστα Δημητρίου.

16:00-17:00 Από τις 4 στις 5 και τα Χριστούγεννα (Γιάννης Πετρίδης)

Η χριστουγεννιάτικη εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη που εξακολουθεί να γράφει ιστορία…

17:00-18:00 Χριστουγεννιάτικες ευχές (Έλενα Καραγιάννη)

Με ζεστή διάθεση, σε εορταστική ατμόσφαιρα, η Έλενα Καραγιάννη και οι καλεσμένοι της στέλνουν τις ευχές τους σε όλο τον κόσμο, από την ιεραποστολική δράση στη Μαδαγασκάρη, μέχρι τα κεντρικά του ΕΚΑΒ. Και από τον Ινδικό ωκεανό, μέχρι το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας.

19:00-20:00 Χριστούγεννα στο Άγιο Όρος (Γιώργος Πίκουλας – Στέλιος Βραδέλης)

Από το “Περιβόλι της Παναγίας”, ο Δικαίος της Κοινοβιακής Σκήτης Προφήτου Ηλίου, Γέροντας Φιλήμοντας, συνομιλεί με τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα σε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη ραδιοφωνική εκπομπή.

Μια βαθιά πνευματική συζήτηση για το αληθινό νόημα του εορτασμού των Χριστουγέννων, τη σημειολογία των Τιμίων Δώρων, την παρουσία και το μήνυμα των Μάγων, και το μυστήριο της Ενανθρώπισης του Θεανθρώπου στη φάτνη της Βηθλεέμ. Χριστούγεννα, όπως δεν τα ακούσατε ποτέ. Με λόγο απλό, φωτισμένο και αληθινό.

Παρασκευή 26/12/2025

08:00-10:00 Γιορτινό τραπέζι (Κατερίνα Σερέτη – Διονύσης Χατζημιχάλης)

Την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης, στρώνουν πρωί-πρωί το Γιορτινό Τραπέζι και μας ταξιδεύουν στα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων και όχι μόνο. Σεφ ο Ανδρέας Λαγός, που μας ταξιδεύει στην ΠΟΠ μαγειρική του, αλλά και στις αναμνήσεις του από γιορτινά τραπέζια. Συνδαιτημόνες ο Κώστας Παπαχλιμίντζος και η Κατερίνα Δούκα.

10:00-11:00 Χρόνια πολλά κυρία! (Έλενα Καραθάνου)

Μια από τις πιο συγκινητικές ραδιοφωνικές στιγμές των φετινών Χριστουγέννων. Μαθήτριες και μαθητές από μονοθέσια, ολιγομελή και διαπολιτισμικά σχολεία, αφηγούνται στην Έλενα Καραθάνου πως περνούν τις φετινές γιορτές και επιφυλάσσουν ξεχωριστές ευχές στις δασκάλες τους.

11:00-12:00 Μύθοι και γρίφοι των Χριστουγέννων (Δημήτρης Πετρόπουλος)

Ο Δημήτρης Πετρόπουλος αφηγείται ιστορίες που σημάδεψαν τον πολιτισμό και ανέδειξαν το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Από την αυθόρμητη ανακωχή στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τη δημιουργία του πρώτου τεχνητού χριστουγεννιάτικου δένδρου. Και από τον Κάρολο Ντίκενς που μεταμόρφωσε τα Χριστούγεννα σε μια από τις σημαντικότερες γιορτές στη Μ.Βρετανία μέχρι την “Άγια Νύχτα” που γράφτηκε σε ένα μικρό χωριό της Αυστρίας, αλλά τραγουδήθηκε σε όλο τον κόσμο.

12:00-13:00 Χριστούγεννα με τον Πρόεδρο (Δημήτρης Τάκης)

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σε έναν διαφορετικό ρόλο, σε μια χριστουγεννιάτικη εκπομπή αφιερωμένη στα παιδικά –και όχι μόνο– Χριστούγεννα του. Εξομολογείται στον Δημήτρη Τάκη, μνήμες και ιστορίες που τον σημάδεψαν, μοιράζεται αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, συνήθειες και μικρές προσωπικές στιγμές, σε μια ζεστή, γιορτινή ραδιοφωνική συζήτηση.

13:00-14:00 Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη (Στέλιος Βραδέλης – Γιώργος Πίκουλας)

Η μαγεία των Χριστουγέννων περνά στη μεγάλη οθόνη. Backstage αποκαλύψεις, ιστορίες και αναμνήσεις από τις ταινίες και τα τραγούδια που εδώ και δεκαετίες σημαδεύουν τα Χριστούγεννά μας. Από τα Κάλαντα και τον Grinch, μέχρι το Μόνος στο Σπίτι και το μαγικό ταξίδι του The Polar Express, το χριστουγεννιάτικο σελιλόιντ ξετυλίγεται… ζωντανά στο ραδιόφωνο. Σχολιάζει ο Γιάννης Βασιλείου, ενώ ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης ετοιμάζουν τα ποπ κορν και θυμίζουν γιατί κάποιες ταινίες είναι… πιο ζεστές κι από τζάκι.

15:00-16:00 Μετά-Χριστούγεννα (Αρετή Μπίτα)

Η Αρετή Μπίτα μας βάζει σε «μετα-Χριστουγεννιάτικο» ρυθμό, με μια εκπομπή που φωτίζει τις στιγμές της ημέρας. Μικρές τελετουργίες, αυθόρμητες πράξεις καλοσύνης και ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη διαφορά γεμίζουν τη μετά-γιορτινή ατμόσφαιρα με ζεστασιά και χαμόγελα. Μια ευκαιρία να δούμε γύρω μας και να θυμηθούμε πως η μαγεία των Χριστουγέννων ζει σε κάθε καθημερινή …πράξη!

17:00-19:00 Απολύτως σχετικό (Ανδρέας Παπασταματίου)

Επίκαιρο και διαχρονικό σε γιορτινό διάκοσμο… Μια περιήγηση στις λαογραφικές καταγραφές, στην κίνηση και την εικόνα των ταξιδιωτικών προορισμών, στην εικόνα της αγοράς, που επιστρέφει την επόμενη μέρα…Και γιορτινές επισκέψεις στους περιφερειακούς μας σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.

Κυριακή 28/12/2025

12:00-13:00 Γιορτινές ιστορίες με τον Μίμη (Νότης Ανανιάδης)

Ο Μίμης Ανδρουλάκης καλεσμένος του Νότη Ανανιάδη στο στούντιο του ΕΡΤnews Radio, ανασκοπεί γιορτινές ιστορίες με αφορμή και το νέο του βιβλίο “Η γιορτή των αγγιγμάτων”.

Τετάρτη 31/12/2025 και Πέμπτη 1/1/2026

21:00-00:30 Το ρεβεγιόν του ΕΡΤnews Radio 105,8 – Εορταστικό (Θάνος Σιαφάκας, Βαγγέλης Σαρρής, Δημήτρης Φανάριώτης)

Οι τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι που κάθε βράδυ παρουσιάζουν την επικαιρότητα στο ΕΡΤnews Radio, αποχαιρετούν τη χρονιά που φεύγει και καλοσωρίζουν τη χρονιά που έρχεται στήνοντας μια ξεχωριστή ραδιοφωνική γιορτή με ζωντανές συνδέσεις, εκλεκτούς καλεσμένους και τις ευχές τους. Στις 12 ακριβώς η αλλαγή του χρόνου σε απευθείας σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας.

00:30-05:00 Λαϊκά μονοπάτια (Γιάννης Ευθυμίου)

Μισή ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου, ο Γιάννης Ευθυμίου μας οδηγεί στα πρώτα λαϊκά μονοπάτια του 2026 και τα ηχεία …παίρνουν φωτιά.

08:00-09:00 Ποδαρικό με τον Χρήστο (Βασίλης Αδαμόπουλος – Μαρία Γεωργίου)

Ο Χρήστος Χωμενίδης έρχεται στο στούντιο του ΕΡΤnews Radio 105,8 καλεσμένος του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου και …σπάει το ρόδι για τη νέα χρονιά. Μια ξεχωριστή, ανατρεπτική υποδοχή του 2026 με μνήμες από παλιές πρωτοχρονιές και αξέχαστες κλασικές φιγούρες που έγραψαν ιστορία και το βλέμμα στο …άδηλο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

09:00-10:00 Αξέχαστες Πρωτοχρονιές (ΗΧ) (Βασίλης Αδαμόπουλος – Μαρία Γεωργίου)

Έξι πρόσωπα από το χώρο της μουσικής και του θεάτρου περιγράφουν στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου πρωτοχρονιές που θα θυμούνται για πάντα και στέλνουν ευχές και μηνύματα για τη νέα χρονιά.

10:00-11:00 Πρωτοχρονιάτικα πρωτοσέλιδα (Δημήτρης Πετρόπουλος)

Τι έγραφαν διαχρονικά οι εφημερίδες την Πρωτοχρονιά. Το κλίμα αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά αλλά και η αγωνία κάθε περιόδου. Από την εποχή του εθνικού διχασμού, το έπος του 40, την κατοχή, τον εμφύλιο, την ταραγμένη δεκαετία του 60 και τη μεταπολίτευση των ’80ς, ο Δημήτρης Πετρόπουλος παρουσιάζει το στίγμα κάθε εποχής, μέσα από τις πρώτες σελίδες των πρωτοχρονιάτικων φύλλων.

11:00-12:00 Πρωτοχρονιά στο καθήκον (Γιώργος Κακούσης)

Ο Γιώργος Κακούσης καλοσωρίζει τη νέα χρονιά παρέα με ανθρώπους του καθήκοντος. Με ανθρώπους που οι γιορτές τους βρίσκουν στα εργασιακά τους πόστα. Για να περνάμε όλοι οι υπόλοιποι χαρούμενα και με ασφάλεια.

12:00-15:00 Η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης

Η πιο λαμπερή μουσική στιγμή της χρονιάς! Από τη Χρυσή Αίθουσα του Musikverein, το EPT News Radio, μεταδίδει ζωντανά τη θρυλική Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης. Στο πόντιουμ για πρώτη φορά ο 50χρονος Γαλλο-Καναδός αρχιμουσικός Yannick Nézet-Séguin γνωστός για την εκρηκτική του ενέργεια. Αφεθείτε σε αγαπημένα βαλς, ζωηρές πόλκες και λαμπερά μαρς, που γεμίζουν την αίθουσα με ενέργεια και γιορτινή χαρά.

15:00-16:00 Σε διάδραση με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη (Αρετή Μπίτα)

Η Αρετή Μπίτα, υποδέχεται τη νέα χρονιά «σε διάδραση» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Μια εορταστική εκπομπή όπου η τηλεόραση συναντά το ραδιόφωνο, η καλή διάθεση τις αλήθειες της καθημερινότητας και η συζήτηση γίνεται τόσο ζωντανή όσο και η μέρα επιβάλλει!

16:00-17:00 Από τις 4 στις 5 (Γιάννης Πετρίδης)

Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει αγαπημένα τραγούδια από ταινίες κινουμένων σχεδίων της Γουώλτ Ντίσνεϊ.

17:00-19:00 Πρωτοχρονιάτικες αναμνήσεις (Στέλιος Βραδέλης-Γιώργος Πίκουλας)

Πρώτη ημέρα του νέου χρόνου και μαζί με τα δώρα… ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης ξετυλίγουν αναμνήσεις στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του ERT News Radio 105,8, παρέα με ξεχωριστούς καλεσμένους.

19:00-23:00 Πρωτοχρονιάτικες ευχές (Φαίδρα Γκουντούνα – Σπύρος Σερέτης)

Η Φαίδρα Γκουντούνα και ο Σπύρος Σερέτης καταγράφουν και μοιράζονται με τους ακροατές τις ευχές των συντελεστών του ΕΡΤnews Radio 105,8 και τα τραγούδια που αφιερώνουν για τη νέα χρονιά.