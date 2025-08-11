Το ΕΡΤNEWS στα γήπεδα με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ – Όλο το πρόγραμμα μετάδοσης των αγώνων

Ραντεβού στο ΕΡΤNEWS δίνει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, καθώς για πρώτη φορά θα μεταδοθούν εκεί όλες οι κορυφαίες αναμετρήσεις. Από τα φιλικά ματς με το Μαυροβούνιο και τη Γαλλία, το τουρνουά Ακρόπολις, καθώς και την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ.

Το ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ φοράει τα αθλητικά του και κατεβαίνει στο παρκέ για να μεταδώσει, ζωντανά και αποκλειστικά, τις προσπάθειες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ τόσο πρώτες φιλικές της αναμετρήσεις όσο και τους κρίσιμους αγώνες της στο Ευρωμπάσκετ.

Οι αγώνες που θα προβληθούν

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤNEWS 19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ – ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (Z)

Ελλάδα – Μαυροβούνιο

Απευθείας μετάδοση από τη Θεσσαλονίκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤNEWS 20:00 ΜΠΑΣΚΕΤ – ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (Z)

Λετονία – Ελλάδα

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤNEWS 20:00 ΜΠΑΣΚΕΤ – ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (Z)

Ιταλία – Λετονία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤNEWS 20:00 ΜΠΑΣΚΕΤ – ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (Z)

Ελλάδα – Ιταλία

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤNEWS 20:00 ΜΠΑΣΚΕΤ – ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (Z)

Ελλάδα – Γαλλία

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤNEWS 21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)

Ελλάδα – Ιταλία

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤNEWS 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)

Γεωργία-Ελλάδα

ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤNEWS 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)

Ελλάδα -Βοσνία