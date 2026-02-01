Το Flat Hunters έρχεται στον ΑΝΤ1: Αυτοίείναι οι τρεις μεσίτες της εκπομπής

Έρχεται στο ΑΝΤ1 μία νέα εκπομπή με τίτλο «Flat Hunters» και η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents είναι γεγονός!

Τρεις μεσίτες ακινήτων ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές. Η μεταξύ τους «αναμέτρηση» προβλέπεται συναρπαστική και έρχεται στη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ποιοι είναι οι 3 Flat Hunters

Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης είναι οι 3 Flat Hunters που έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να «κερδίσουν» τους πελάτες τους.

Σε αυτή την ανταγωνιστική και καθόλου εύκολη «αποστολή» η διαδρομή τους είναι ξεχωριστή και η εμπειρία τους πολύτιμη. Το αποτέλεσμα, όμως, πολλές φορές κρίνεται στις λεπτομέρειες και οι 3 μεσίτες φροντίζουν να τα υπολογίζουν όλα!

Τα γυρίσματα του επιτυχημένου show έχουν ήδη ξεκινήσει και οι Έλληνες Flat Hunters είναι έτοιμοι να ψάξουν και να ανακαλύψουν τα ιδανικά σπίτια για τους πελάτες τους. Σε κάθε επεισόδιο, βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη.

Οι 3 μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη εκπλήξεις, ευχάριστες, συγκινητικές, αλλά και αμήχανες στιγμές, καθώς οι 3 μεσίτες χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν για να διαλέξει ο πελάτης το δικό τους σπίτι και να κερδίσουν. Στο τέλος κάθε ημέρας, και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.

Συντελεστές

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Πάνος Γεωργίου

Project Manager: Μαριλού Ρεπαπή

Αρχισυνταξία: Σόφη Καραγιάννη

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions