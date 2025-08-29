Το Live News του Νίκου Ευαγγελάτου κρατάει την πρωτιά στην τηλεθέαση και ανεβάζει στροφές

Το Live News που έκανε πρεμιέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν τη Δευτέρα (25-08-2025) συνεχίζει να κρατάει την πρωτιά στην τηλεθέαση της απογευματινής ζώνης. Ο Νίκος Ευαγγελάτος επέστρεψε μέσα από τη συχνότητα του Mega και η εκπομπή του δείχνει να «ανεβάζει στροφές» με το πέρασμα των ημερών

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen για την Πέμπτη 28 Αυγούστου, η ενημερωτική εκπομπή του Mega πήρε την πρωτιά στην τηλεθέαση με 18,1%% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, τα ποσοστά του Live News κινήθηκαν για αρκετή ώρα πάνω και από το 20%.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής το Live News ήταν πρώτο στους πίνακες τηλεθέασης με 16% στο σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, το Live News έφτασε έως το 19,5% στις ηλικίες 18-54.

Η επιτυχία του «Live News» δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κατακτήθηκε με συνέπεια, αξιοπιστία και διαρκή επαγρύπνηση. Ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέστησε την ενημέρωση καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού έγινε δύναμη που του εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση, με ρεκόρ επιδόσεων.

Το «Live News», πάντα ισχυρό και ανανεωμένο, έχει επιστρέψει στον αέρα του Mega για 7η σεζόν, καθημερινά στις 15:40