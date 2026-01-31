Το Μπαμπά σ’ αγαπώ κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου: Όλα όσα θα δούμε στο πρώτο διπλό επεισόδιο

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο κάνει την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 η νέα σειρά του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ». Τα επεισόδια θα προβληθούν στις 21:00 και 22:00 το βράδυ και υπόσχονται πως θα μας κάνουν να «κολλήσουμε». Την Παρασκευή και την ίδια ώρα αναμένεται να προβληθούν άλλα 2 ανατρεπτικά και ξεκαρδιστικά επεισόδια.

Ο Δημήτρης, ο αμετανόητα ανώριμος εργένης μαθαίνει πως έχει έναν γιο 5 χρόνων. Ο Νίκος προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Από τη μία, οι κόρες του με την πρώην σύζυγό του Βιργινία, κι από την άλλη η νέα του ζωή με τη Στέλλα, με την οποία προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Ο Ηρακλής, είναι ο πιο νεαρός από τους μπαμπάδες και μεγαλώνει μόνος του τον 5χρονο Στέλιο, μετά την απώλεια της γυναίκας του. Τα σχέδια του χαλάνε τα πεθερικά του όταν του ζητούν την επιμέλεια του παιδιού. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στη νέα σειρά του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 1: «Τρέχα μπαμπά, τρέχα!» – Ο Δημήτρης, ο αμετανόητα ανώριμος και φανατικός εργένης, βλέπει όλη του τη ζωή να αλλάζει μπροστά στα μάτια του όταν η Κατερίνα, μια παλιά περιστασιακή του σχέση, εγκαταλείπει στο σπίτι του τον Βίκτωρα, ένα 5χρονο αγόρι που εκείνη ισχυρίζεται ότι είναι γιος του Δημήτρη. Ο Νίκος, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Από τη μία, οι κόρες του με την πρώην σύζυγό του Βιργινία, κι από την άλλη η νέα του ζωή με τη Στέλλα, με την οποία προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Όταν ένα κρίσιμο ραντεβού γονιμότητας συμπέσει με τη σχολική γιορτή της μικρής Σοφίας, ο Νίκος καλείται να είναι παντού. Ο Ηρακλής, είναι ο πιο νεαρός από τους μπαμπάδες και μεγαλώνει μόνος του τον 5χρονο Στέλιο, μετά την απώλεια της γυναίκας του. Προσπαθώντας να καλύψει το κενό, με χαρά και παιχνίδι, γεμίζει τη ζωή τους με πάρτι που ενοχλούν τη νέα του γειτόνισσά, τη Τζένη. Την αισιοδοξία του δοκιμάζουν και τα πεθερικά του, που επιμένουν να πάρουν τον Στέλιο στο σπίτι τους και να αναλάβουν την κηδεμονία του.

Επεισόδιο 2: «Τα 3 Μπαμπαδάκια» – Ο Δημήτρης έρχεται αντιμέτωπος με την Ελένη και συνειδητοποιεί ότι η όμορφη δασκάλα στο νηπιαγωγείο που αφήνει τον Βίκτωρα είναι η γυναίκα που λίγο νωρίτερα τον χτύπησε με το αμάξι και τσακώθηκαν. Ταυτόχρονα δεν θέλει να δεχτεί με τίποτα ότι ο Βίκτωρας μπορεί να είναι δικό του παιδί και κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να βρει την Κατερίνα, ενώ ταυτόχρονα δέχεται πιέσεις να ντυθεί καρότο. Ο Νίκος, απογοητευμένος από την άρνηση της πρώην γυναίκας του Βιργινίας να αλλάξει την ημερομηνία της παιδικής γιορτής που συμπίπτει με το ραντεβού που έχουν με τη Στέλλα στην κλινική γονιμότητας, ζητάει τη βοήθεια της έφηβης κόρης του Ζωής. Ο Ευριπίδης προσφέρει χρήματα στον Ηρακλή, ζητώντας του να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο θα παραχωρεί στα πεθερικά του την επιμέλεια του Στέλιου. Ο Ηρακλής αρνείται εξοργισμένος αλλά ένα μπλέξιμο με την Αστυνομία θα τον φέρει σε πολύ δύσκολη θέση ενώ ταυτόχρονα η Τζένη, η γειτόνισσα του και δικηγόρος, έχει βαλθεί να σταματήσει μια για πάντα τα θορυβώδη πάρτι που γίνονται στο σπίτι του νεαρού μπαμπά.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 3: «Οι άντρες δεν κλαίνε» – Ο Δημήτρης, ο Νίκος κι ο Ηρακλής συλλαμβάνονται κι οδηγούνται στο τμήμα με τις στολές λαχανικών που φορούσαν για την χορογραφία της παιδικής γιορτής και δυστυχώς ο μόνος που μπορεί να τους βγάλει από μέσα είναι η Βιργινία. Ο Νίκος τρέχει να προλάβει το ραντεβού με τη Στέλλα στην κλινική γονιμότητας, ο Δημήτρης την Κατερίνα, τη μητέρα του Βίκτωρα, που ο ντετέκτιβ έχει εντοπίσει σε μια καφετερία να πίνει καφέ κι ο Ηρακλής να βρει τα πεθερικά του ελπίζοντας ότι θα τον αφήσουν να ξαναπάρει τον Στέλιο σπίτι του. Όταν όμως οι προσπάθειες του αντιμετωπίζουν πόρτες ερμητικά κλειστές, αναγκάζεται να ζητήσει βοήθεια από την Τζένη. Ταυτόχρονα, ο Νίκος φοβάται ότι η Σοφία θα πει την αλήθεια στη Στέλλα για την γιορτή στο νηπιαγωγείο κι ο Δημήτρης αναγκάζεται να πάρει τον Βίκτωρα στη δουλειά, προσπαθώντας να τον κρύψει από την Παυλίνα και τους άλλους συναδέλφους του, με απρόσμενα αποτελέσματα.

Επεισόδιο 4: «Ο ελέφαντας στο δωμάτιο» – Ο Στέλιος, ο Βίκτωρας κι η Σοφία ξεκινάνε να γράψουν ένα γράμμα στην Τζένη τη δικηγόρο, ζητώντας της να αναλάβει τον Ηρακλή για να ξαναενώσει τον Στέλιο με τον πατέρα του. Ο Νίκος προσπαθεί να βρει τρόπο να κλείσει νέο ραντεβού με τον Αμερικάνο γιατρό στην κλινική γονιμότητας για να σώσει τη σχέση του με τη Στέλλα. Όταν ζητάει τη βοήθεια του τετραπέρατου Δημήτρη, οι δυο μπαμπάδες αποφασίζουν να στήσουν μια απίθανη «κομπίνα» που ίσως εξασφαλίσει στον Νίκο το ραντεβού με τον γιατρό που κανείς δεν μπορεί να δει. Ο Ηρακλής επιμένει να μπει να δει τον Στέλιο στο νηπιαγωγείο, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τη Βιργινία που δεσμεύεται από τη δικαστική απόφαση. Οι περιπέτειες του Δημήτρη με την πατρότητα επηρεάζουν την απόδοση του στην εταιρεία και η Παυλίνα τον πιέζει όλο και περισσότερο ενώ η Ελένη υποψιάζεται ότι ίσως ο Δημήτρης δεν είναι πατέρας του Βίκτωρα και του ζητάει να της πει όλη την αλήθεια. Μια λάθος συνεννόηση οδηγεί τη Βιργινία να επισκεφτεί το σπίτι της Στέλλας και του Νίκου για πρώτη φορά.

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media