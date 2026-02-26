Το Nemo επέστρεψε πίσω το τρόπαιο της Eurovision σπασμένο και τυλιγμένο σε χαρτί υγείας

Σοκ στους λάτρεις της Eurovision προκάλεσε η απόφαση του Nemo να επιστρέψει πίσω το τρόπαιο που κέρδισε το 2024 στον διαγωνισμό της Eurovision. Η κίνηση αυτή έγινε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις της EBU σχετικά με το Ισραήλ.

Το είπε και το έκανε, λοιπόν το Nemo. Έτσι το βραβείο που κέρδισε στη Eurovision έφτασε πίσω στα γραφεία της EBU. Ωστόσο, δημοσίευμα του blick.ch αποκαλύπτει ότι το βραβείο πήγε στην Γενεύη σπασμένο και τυλιγμένο σε χαρτί υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γυάλινο μικρόφωνο είναι ιδιαίτερα εύθραυστο και μάλιστα είχε σπάσει κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων αρκετών καλλιτεχνών. Αυτό συνέβη και όταν ο Nemo εξασφάλισε την τρίτη νίκη της Ελβετίας στη Eurovision στις 11 Μαΐου 2024 και μάλιστα τραυματίστηκε στο χέρι του. Μάλιστα, το αρχικό τρόπαιο επισκευάστηκε και στάλθηκε πίσω στο Nemo.

Το blick.ch ζήτησε από την EBU μια φωτογραφία και απάντηση σχετικά με τις παραπάνω φήμες για το σπασμένο γυάλινο μικρόφωνο κι η απάντηση ήταν η εξής: «Λυπούμαστε που το Nemo επέστρεψε το τρόπαιο που το Nemo κέρδισε επάξια το 2024. Σεβόμαστε τις βαθιά ειλικρινείς απόψεις που εξέφρασε το Nemo εκείνη την εποχή και το Nemo θα παραμείνει πάντα ένα πολύτιμο μέλος της οικογένειας του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision».

Ωστόσο αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, υπογραμμίζοντας: «Δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε».

Η απόφαση που είχε πάρει το Nemo να «απαρνηθεί» το τρόπαιό του ξάφνιασε πολλούς και είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.