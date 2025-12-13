Το Netflix φέρνει 22 σειρές που πρέπει να δεις: Δείτε το Εmily in Paris και χριστουγεννιάτικα αφιερώματα

Αέρα Χριστουγέννων φέρνει για τον Δεκέμβριο το Netflix με τις 22 σειρές που προσθέτει στο πλούσιο περιεχόμενό του. Μέσα σε αυτές είναι οι πολυαναμενόμενες σεζόν των Stranger Things και Emily in Paris αλλά και χριστουγεννιάτικα αφιερώματα, κατάλληλα για να μπει κάποιος σε εορταστικό mood.

Επεισόδια γεμάτα αγωνία, ανατροπές, διαγωνισμούς μαγειρικής, γέλιου, οικογενειακής θαλπωρής αλλά και πολλών χριστουγεννιάτικων δέντρων, μας φέρνει στις οθόνες μας το Netflix, δίνοντάς μας την δυνατότητα να χαζέψουμε κωμωδίες, σειρές δράσεις ακόμη και το πως ζούνε τα Χριστούγεννα ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Επόμενος Καλεσμένος μου με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν και τον Άνταμ Σάντλερ

My Next Guest with David Letterman and Adam Sandler

Διαθέσιμη

Ο Άνταμ Σάντλερ καλεί τον Ντέιβ στα παρασκήνια της κωμικής του περιοδείας. Έπειτα, μιλούν για το σταντ απ, τους διάσημους ρόλους του και την αγαπημένη του Stratocaster.

Αναλυτικά, ο θρυλικός παρουσιαστής Ντέιβιντ Λέτερμαν κάνει μια ειλικρινή και αξέχαστη κουβέντα με το λατρεμένο είδωλο του κινηματογράφου που έχει κερδίσει άπειρες καρδιές σε όλο τον κόσμο, τον Σα Ρουκ Καν. Η εκπομπή θα κυκλοφορήσει ως ειδικό επεισόδιο του Netflix και συνδυάζει δύο χαρακτηριστικά στα οποία ο Λέτερμαν οφείλει την επιτυχία του: εκ βαθέων συζητήσεις με εκπληκτικούς ανθρώπους και αποσπάσματα από την καθημερινότητα που αναδεικνύουν την περιέργεια και το χιούμορ του.

Ξέμεινα με την Πεθερά μου

Stranded with my Mother-in-Law

Σεζόν 3

Η ένταση κορυφώνεται όταν έξι νέα ζευγάρια φτάνουν σε ένα παραδεισένιο νησί με έξτρα φορτίο –τις πεθερές τους– και διαγωνίζονται για ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο.

Με Αγάπη, Μέγκαν: Εορταστικό Αφιέρωμα

With Love, Meghan: Holiday Celebration

Διαθέσιμη

Η Μέγκαν μιλά για τις αγαπημένες της χριστουγεννιάτικες παραδόσεις, χειροτεχνίες και οικογενειακές συνταγές με παλιούς και νέους φίλους σε ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο.

Αυτόν τον Δεκέμβρη, ζήστε μαγικά Χριστούγεννα παρέα με τη Μέγκαν στο Μοντεσίτο. Οικογένεια και φίλοι στολίζουν μαζί το σπίτι, ετοιμάζουν χριστουγεννιάτικα εδέσματα, φτιάχνουν τρυφερά δώρα και μοιράζονται άφθονο γέλιο – προσφέροντας παράλληλα απλές οδηγίες που μπορείτε εύκολα να ακολουθήσετε κι εσείς στο σπίτι. Ζήστε ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα γεμάτο θαλπωρή, παράδοση και μια γενναιόδωρη δόση χαράς.

Οι Εγκαταλελειμμένοι

The Abandons

Διαθέσιμη

Περιοχή της Ουάσιγκτον, 1854. Οι μητέρες δύο πολύ διαφορετικών οικογενειών —η μία πλούσια και προνομιούχα με δεσμούς αίματος, η άλλη μια οικογένεια ορφανών και απόκληρων με δεσμούς αγάπης και ανάγκης— βλέπουν τις τύχες τους να συνδέονται λόγω δύο εγκλημάτων, ενός φοβερού μυστικού, ενός ατυχούς έρωτα κι ενός αγροτεμαχίου με κοιτάσματα ασημιού.

Η σύγκρουση αναβιώνει τον αμερικανικό αγώνα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, σε ένα μέρος όπου δεν φτάνει η δικαιοσύνη.

Οι Πιστοί

The Believers

Σεζόν 2

Θέλοντας να σώσουν τις οικογένειές τους, ο Γουίν κι ο Γκέιμ συγκεντρώνουν λεφτά και μπλέκονται με τα όνειρα ενός μοχθηρού πολιτικού. Η Ντίερ κάνει μια νέα αρχή.

Το Τίμημα της Ομολογίας

The Price of Confession

Μια γυναίκα που κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου της δέχεται μια πρόταση από έναν μυστηριώδη ξένο. Θα πάρει την ευθύνη πάνω του, αρκεί εκείνη να κάνει έναν φόνο.

Αναλυτικά, η σειρά του Netflix Το Τίμημα της Ομολογίας είναι ένα θρίλερ μυστηρίου με πρωταγωνίστριες τη Γιουν-σου, μια γυναίκα που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον άντρα της, και τη Μο Έουν, μια μυστηριώδη γυναίκα που θεωρείται μάγισσα – δύο γυναίκες που κρύβουν πολλά μυστικά.

Κατακτώντας το Μανχάταν

Owning Manhattan

Διαθέσιμη

Ο Ράιαν Σέρχαντ βάζει στόχο την ακριβή αγορά ακινήτων των προαστίων. Θα καταφέρουν, άραγε, οι κόντρες, οι φήμες κι οι προδοσίες να του κόψουν τον δρόμο προς την επιτυχία;

Σε αυτήν τη σεζόν του Κατακτώντας το Μανχάταν, ο Ράιαν Σέρχαντ αφήνει τους “καλούς” τρόπους και στρέφεται στην αδίστακτη φιλοδοξία, για να κυνηγήσει τους κορυφαίους μεσίτες της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, επεκτείνει την αυτοκρατορία του πέρα από το Μανχάταν.

Με εκατοντάδες εκατομμύρια να διακυβεύονται σε αγγελίες πολυτελών ακινήτων, όλοι νιώθουν την πίεση. Σφοδρές αντιπαλότητες ξεσπούν και φιλίες δοκιμάζονται, καθώς οι μεσίτες της ΣΕΡΧΑΝΤ κάνουν τα πάντα, για να αποδείξουν ότι μπορούν να επιβιώσουν, αλλά και να πετύχουν, στην πιο λαμπερή και σκληρή αγορά του Μανχάταν.

Δωρεάν Υπεράσπιση

Pro Bono

Διαθέσιμη

Βλέποντας τη ζωή του να καταρρέει μέσα σε μια νύχτα, ένας καταξιωμένος δικαστής εντάσσεται στην ομάδα pro bono μιας δικηγορικής εταιρείας – και βρίσκει ελπίδα και σκοπό.

Pax Massilia

Blood Coast

Σεζόν 2

Διαθέσιμη

Με τον Λιές στη φυλακή και μια βίαιη συμμορία να διεκδικεί τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών στη Μασσαλία η ομάδα απειλείται περισσότερο από ποτέ εσωτερικά κι εξωτερικά.

Αναλυτικά, μια ομάδα αστυνομικών με ιδιαίτερες μεθόδους που εντοπίζουν έναν επικίνδυνο εγκληματία για να εμποδίσουν ένα λουτρό αίματος στη Μασσαλία.

Το Ατύχημα

The Accident

Σεζόν 2

Διαθέσιμη

Έναν χρόνο μετά την τραγωδία που έπληξε τέσσερις οικογένειες, ο αγώνας τους να ξεπεράσουν τον πόνο συνεχίζεται, ενώ νέα μυστικά και πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους. Για να προχωρήσουν, ο καθένας τους πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στη λύτρωση ή την εκδίκηση που θα οδηγήσει σε ακραίες συνέπειες.

Η ιστορία πόνου, ενοχής και λύτρωσης συνεχίζεται. Έναν χρόνο μετά το ατύχημα που σημάδεψε για πάντα τις ζωές τους, τέσσερις οικογένειες παλεύουν με τη λύτρωση και την εκδίκηση, καθώς περιφέρονται σε έναν λαβύρινθο μυστικών και εναλλασσόμενων συμμαχιών. Αυτή η νέα σεζόν επιστρέφει με το ίδιο καστ που καθήλωσε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, αλλά και με νέα πρόσωπα. Μια ιλιγγιώδη, συγκινητική και γεμάτη πάλη ιστορία για μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι δυνατόν να προχωρήσει κανείς μετά από μια τέτοια τραγωδία;

Άνθρωπος Εναντίον Μωρού

Man Vs Baby

Διαθέσιμη

Μετά το καταστροφικό τέλος της καριέρας του ως φύλακας μιας υπερσύγχρονης έπαυλης, εξαιτίας ενός ενοχλητικού εντόμου στο Άνθρωπος Εναντίον Μέλισσας, ο Τρέβορ Μπίνγκλι (Ρόουαν Άτκινσον) αποφασίζει να απαλλαγεί από το άγχος του επαγγέλματος και να αναζητήσει ηρεμία ως επιστάτης σε ένα σχολείο. Όλα αλλάζουν, όμως, όταν λαμβάνει μια δελεαστική πρόταση: να φυλάξει ένα πολυτελές ρετιρέ στο Λονδίνο κατά την περίοδο των Χριστουγέννων – μια ευκαιρία στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί.

Την τελευταία μέρα του εξαμήνου, επειδή κανείς δεν έρχεται να παραλάβει το Θείο Βρέφος από τη σχολική αναπαράσταση της Γέννησης, ο Τρέβορ καταλήγει ξανά με μια μικροσκοπική και εντελώς απροσδόκητη συντροφιά. Τώρα, έχοντας να φυλάξει ένα ρετιρέ και να κάνει ένα μωρό να ρευτεί, θα καταφέρει, όπως ελπίζει, να περάσει ήσυχα Χριστούγεννα ή οι γιορτές του θα βυθιστούν στο χάος;

Tomb Raider: Ο Θρύλος της Λάρα Κροφτ

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Σεζόν 2

Διαθέσιμη

Η Λάρα γυρίζει όλο τον πλανήτη για να βρει αρχαία αφρικανικά κειμήλια προτού πέσουν στα χέρια μιας πρωτοπόρου της τεχνολογίας και καταστρέψει τον κόσμο.

Η σειρά κινουμένων σχεδίων TOMB RAIDER: THE LEGEND OF LARA CROFT ξεκινά μετά τα γεγονότα της εξαιρετικά επιτυχημένης τριλογίας Survivor των βιντεοπαιχνιδιών Tomb Raider (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) και θα εξιστορήσει το επόμενο κεφάλαιο της κοσμογυρισμένης ηρωίδας, καθώς αναλαμβάνει τον ρόλο της εμβληματικής τυμβωρύχου.

Περισσότερα από 25 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση, η Λάρα Κροφτ (με τη φωνή της Χέιλι Άτγουελ) συνεχίζει να εξερευνά αρχαία μυστήρια και να αποκαλύπτει χαμένες αλήθειες σε εντυπωσιακούς και επικίνδυνους προορισμούς. Περιλαμβάνονται επίσης οι φωνές των Άλεν Μαλντονάντο (Ζιπ) και Ερλ Μπέιλον (που επιστρέφει στον ρόλο του Τζόνα από τα βιντεοπαιχνίδια Tomb Raider).

Η Πόλη

The Town

Διαθέσιμη

Η ηθική και οι σχέσεις μιας ομάδας φίλων με οικονομικές δυσκολίες δοκιμάζονται όταν ανακαλύπτουν τέσσερις σακούλες με κλεμμένα χρήματα στη γενέτειρά τους.

Η Πόλη των Σκιών

City of Shadows

Διαθέσιμη

Ένα μακάβριο έγκλημα συνέβη στο Λατομείο – Κάζα Μιλά: ένα καμένο πτώμα βρέθηκε στην πρόσοψη του εμβληματικού κτιρίου του Γκαουντί.

Ο επιθεωρητής Μίλο Μαλάρτ (Ισάκ Φέριθ), που τέθηκε πρόσφατα σε διαθεσιμότητα από την Αστυνομία λόγω ανυπακοής, επιστρέφει στην υπηρεσία του στη Βαρκελώνη και αναλαμβάνει να εντοπίσει τον δράστη του εγκλήματος, μαζί με την αναπληρώτρια επιθεωρήτρια Ρεμπέκα Γκαρίδο (Βερόνικα Έτσεγκουι).

Σπίτι για τα Χριστούγεννα

Home for Christmas

Διαθέσιμη

Για να κατευνάσει τον επίμονο πόνο των περσινών Χριστουγέννων, η Γιοχάνε αποφασίζει να απολαύσει τις φετινές γιορτές χωρίς ερωτικά βάσανα… ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει.

Η Γιοχάνε, που πριν από μήνες χώρισε με τον Γιόνας, είναι πλέον 35 ετών. Δεν έχει σχέση, αλλά προσπαθεί να κάνει πράγματα για να μη νιώθει μοναξιά. Βοηθά τα αδέλφια της, φροντίζει τον μοναχικό πατέρα της και έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στη δουλειά.

Όταν ανοίγει ξανά τα φτερά της στον κόσμο των γνωριμιών, αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι τα πράγματα έχουν πια αλλάξει. Ή μήπως άλλαξε εκείνη; Ο χωρισμός με τον Γιόνας ήταν δύσκολος, και αυτό που κοχλάζει στο βάθος είναι το μεγάλο ερώτημα: θα τολμήσει να αγαπήσει ξανά;

Η Γαστρονομική Πάλη των Τάξεων

Culinary Class Wars

Σεζόν 2

Διαθέσιμη από 16/12/2025

Νέοι μάγειρες από τη “Μαύρη Κουτάλα” αντιμετωπίζουν ελίτ σεφ από τη “Λευκή Κουτάλα” σε μια επική μαγειρική αναμέτρηση. Ποιος θα αντέξει τη θερμοκρασία και ποιος θα καεί;

Μια γαστρονομική πάλη των τάξεων ανάμεσα σε 100 μάγειρες, στην οποία ανερχόμενοι σεφ (Μαύρες Κουτάλες) προκαλούν διάσημους σεφ (Λευκές Κουτάλες) σε έναν σκληρό διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου στην Κορέα.

Τι Έχει Μέσα το Κουτί

What’s In The Box?

Διαθέσιμη από 17/12/2025

Σε αυτό το τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή τον Νιλ Πάτρικ Χάρις, παίκτες απαντούν ερωτήσεις γνώσεων για να κερδίσουν –ή να κλέψουν– εντυπωσιακά κρυμμένα βραβεία.

Γιγάντια κουτιά κρύβουν εντυπωσιακά δώρα, τρελές εκπλήξεις και απροσδόκητες αποκαλύψεις στο “What’s in the Box”, ένα εκρηκτικό, απαιτητικό παιχνίδι που τεστάρει την εξυπνάδα, τη στρατηγική και την αντοχή. Σε κάθε επεισόδιο, ζευγάρια διαγωνιζόμενων αναμετρώνται σε καταιγιστικούς, εθιστικούς γύρους γνώσεων, προσπαθώντας να μαντέψουν τι βρίσκεται μέσα σε κάθε κουτί.

Όμως, η κατάκτηση του βραβείου είναι μόνο η αρχή. Στην πορεία του παιχνιδιού, η εναλλαγή συμμαχιών και οι αναπάντεχες ανατροπές επιτρέπουν μόνο σε όσους διαθέτουν ένστικτο –και λίγη τύχη– να διατηρήσουν ό,τι κέρδισαν και να βγουν νικητές.

Νταντά Γένους Αρσενικού

The Manny

Σεζόν 3

Διαθέσιμη από 17/12/2025

Η Χιμένα πασχίζει να διατηρήσει τη ζωή της σε τάξη. Έχει να μεγαλώσει τα τρία της παιδιά, να διεκδικήσει την προεδρία της εταιρείας και να αντιμετωπίσει τον (σχεδόν) πρώην άντρα της.

Μετά γνωρίζει τον Γκάμπι, έναν γοητευτικό ιδιοκτήτη ράντσου που αποδεικνύεται ιδανικός για να προσέχει τα παιδιά της. Χωρίς να το περιμένει κανείς, ο Γκαμπριέλ και η Χιμένα θα ερωτευτούν αγνοώντας τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων.

Η Έμιλι στο Παρίσι

Emily in Paris

Σεζόν 5

Διαθέσιμη από 18/12/2025

Ως διευθύντρια πλέον του Γραφείου Γκρατό στη Ρώμη, η Έμιλι αντιμετωπίζει επαγγελματικές και ερωτικές προκλήσεις ενώ προσαρμόζεται στη ζωή σε μια νέα πόλη. Εκεί που όλα παίρνουν τον δρόμο τους όμως, μια επαγγελματική ιδέα αποτυγχάνει και οι επιπτώσεις οδηγούν σε ερωτική απογοήτευση και αναποδιές στην καριέρα της.

Αναζητώντας σταθερότητα, η Έμιλι στηρίζεται στον γαλλικό τρόπο ζωής της, μέχρι που ένα μεγάλο μυστικό απειλεί μια από τις πιο στενές της σχέσεις. Αντιμετωπίζοντας τις συγκρούσεις με ειλικρίνεια, η Έμιλι αναδύεται με βαθύτερους δεσμούς, νέα διαύγεια και διάθεση να αποδεχτεί νέες ευκαιρίες.

Sicilia Express

Διαθέσιμη από 22/12/2025

Ενόψει των Χριστουγέννων, δύο αδέξιοι Σικελοί φίλοι που εργάζονται στο Μιλάνο ανακαλύπτουν έναν κάδο που τους μεταφέρει στη στιγμή στις οικογένειές τους.

Stranger Things 5: Batch 2

Διαθέσιμο από 26/12/2025

Η πολυαναμενόμενη πέμπτη και τελευταία σεζόν θα κυκλοφορήσει στο Netflix σε τρεις τόμους: Ο τόμος 1 έκανε πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου (4 επεισόδια), ο τόμος 2 θα κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα (3 επεισόδια) και το φινάλε θα κάνει πρεμιέρα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Κάθε τόμος θα κυκλοφορεί στις 5 μ.μ. PT.

Με το Χόκινς σε αποκλεισμό, την Εντ να κρύβεται και τον κίνδυνο να παραμονεύει παντού, όλη η παρέα σμίγει με έναν και μόνο στόχο: να βρει και να σκοτώσει τον Βέκνα.

Είναι φθινόπωρο του 1987. Το Χόκινς κουβαλά τα σημάδια από το άνοιγμα των ρηγμάτων και οι ήρωές μας έχουν έναν κοινό σκοπό: να βρουν και να σκοτώσουν τον Βέκνα, ο οποίος έχει εξαφανιστεί και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται ούτε τι ετοιμάζει. Η αποστολή τους περιπλέκεται από τη στρατιωτική καραντίνα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, η οποία εντατικοποιεί την αναζήτηση της Έντεκα, αναγκάζοντάς τη να κρυφτεί για ακόμη μια φορά.

Η επέτειος της εξαφάνισης του Γουίλ πλησιάζει και μαζί της ένας μεγάλος, γνώριμος τρόμος. Η τελευταία μάχη βρίσκεται προ των πυλών, όπως κι ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανατηφόρο από οτιδήποτε άλλο έχει αντιμετωπίσει η παρέα στο παρελθόν. Για να βάλουν τέλος σ’ αυτόν τον εφιάλτη, οι ήρωές μας θα χρειαστούν τους πάντες –όλη την παρέα– ενωμένους, για μία τελευταία φορά.

Αποκλειστικά για Μέλη: Παλμ Μπιτς

Members Only: Palm Beach

Διαθέσιμο από 29/12/2025

Με φόντο τις κλειστές γειτονιές του Παλμ Μπιτς Κάουντι, το “Αποκλειστικά για Μέλη: Παλμ Μπιτς” ακολουθεί μια παρέα γυναικών που βιώνει τους σιωπηλούς κανόνες, τις κληροδοτημένες παραδόσεις και τις ιεραρχίες των πιο εκλεκτών κοινωνικών κύκλων της Αμερικής.

Σε αυτόν τον προσεγμένο κόσμο των προνομίων και των ιδιωτικών λεσχών, οι φήμες χτίζονται σε brunch, οι συμμαχίες αλλάζουν πάνω από ένα ποτήρι σαμπάνιας και, παρόλο που ο πλούτος είναι παντού, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η δύναμη, η επιρροή και η πρόσβαση.