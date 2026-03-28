Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Η Άρτεμις υποπτεύεται πως ο Πέτρος κρύβει κάτι

Εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», τα οποία θα προβληθούν τη νέα εβδομάδα (23.03.2026 – 26.03.2026) στις 23:00 το βράδυ.

Οι χωριανοί αναστατώνονται με το νέο στοιχείο της αστυνομίας, το οποίο καταλήγει να δείχνει ως βασικό ύποπτο τον Βουντού. Όταν όμως ο διοικητής αρχίζει να ψάχνει το παρελθόν του Βουντού για την υπόθεση, καταλήγουν να αποκαλύπτονται πολλά μυστικά που τους αιφνιδιάζουν όλους. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, Το παιδί.

Το παιδί: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

Eπεισόδιο 97ο. Η Άρτεμις αρχίζει να έχει δεύτερες σκέψεις για τον Πέτρο και θεωρεί πως για να τον υποψιάζεται ο Δημήτρης, όντως κάτι κρύβει. Η Σίσσυ με τον Θέμη βοηθάνε τον Δημήτρη να παρακολουθήσει τον Πέτρο, αλλά τελικά η έρευνά τους δεν αποφέρει καρπούς. Οι χωριανοί αναστατώνονται με το νέο στοιχείο της αστυνομίας, το οποίο καταλήγει να δείχνει ως βασικό ύποπτο τον Βουντού. Όταν όμως ο διοικητής αρχίζει να ψάχνει το παρελθόν του Βουντού για την υπόθεση, καταλήγουν να αποκαλύπτονται πολλά μυστικά που τους αιφνιδιάζουν όλους.

Το παιδί: Τρίτη 31 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 98ο. Ο Βουντού αποφυλακίζεται, όμως η ανάγκη του να ψάξει το παρελθόν του τον οδηγεί σε σύγκρουση με τη Μαίρη. Η Μαίρη ξεπερνάει το σοκ του πρώτου καυγά και ζητάει την βοήθεια της Ιρίνας, η οποία ετοιμάζεται να της αποκαλύψει τα πάντα για τον Βουντού. Ταυτόχρονα, ο Δημήτρης αποκαλύπτει στην Ανθούλα την αλήθεια για την εξαφάνιση του Υάκινθου. Η Ανθούλα σοκάρεται, αλλά αποφασίζει να βρει τον δολοφόνο για να σώσει τη μητέρα της. Η σχέση της Άρτεμις και του Πέτρου δοκιμάζεται. Η Βάνα με τη Σίσσυ και τον Θέμη επεμβαίνουν για να βοηθήσουν, όμως η Άρτεμις παίρνει μια δύσκολη απόφαση.

Το παιδί: Τετάρτη 1 Απριλίου 2026

Eπεισόδιο 99ο. Η Άρτεμις, ενώπιων όλων, ζητάει από τον Πέτρο να χωρίσουν και έπειτα περνάει τα στάδια χωρισμού. Ο Θέμης και η Σίσσυ προσπαθούν να βοηθήσουν τους φίλους τους. Η Ιρίνα λέει στη Μαίρη τα πάντα για το παρελθόν του Βουντού, δείχνοντας τις φωτογραφίες από την παλιά του ζωή. Εν τω μεταξύ, η Ανθούλα και ο Δημήτρης ερευνούν την υπόθεση του Υάκινθου και βρίσκουν ένα ενοχοποιητικό βίντεο. Στην καντίνα, ο Γερμανός κάνει μια ανοιχτή κουβέντα με τον Πέτρο για την πραγματική του ταυτότητα, ενώ στο καφενείο η Μαίρη θυμάται κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να ξεφορτωθούν για πάντα τον Πάκη.

Το παιδί: Πέμπτη 2 Απριλίου 2026

Eπεισόδιο 100ό. Η Άρτεμις διαχειρίζεται τον χωρισμό της, ενώ οι δικοί της προσπαθούν να της συμπαρασταθούν. Η απρόσμενη συνάντησή της με τον Πέτρο δυσκολεύει την κατάσταση. Παράλληλα, η Μαίρη έχει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση της, όμως η Μίνα καταφέρνει να της δώσει τη λύση. Ο Δημήτρης απευθύνεται στην Ιρίνα με σκοπό να λύσει κάποιους προβληματισμούς του αναφορικά με το σεξ. Ταυτόχρονα, ο Πάκης δίνει κατάθεση για τη δολοφονία του Υάκινθου. Οι Νεοχωρίτες ψάχνουν έναν τρόπο να ξεκλειδώσουν το κινητό του Υάκινθου και τα καταφέρνουν με την βοήθεια της Ανθούλας και του Δημήτρη. Μέσα στο κινητό βρίσκουν στοιχεία που τους εκπλήσσουν.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη