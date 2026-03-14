Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Ο Μιχαήλ καταλαβαίνει ότι η Ιρίνα τον υποψιάζεται

Εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», τα οποία θα προβληθούν τη νέα εβδομάδα (16.03.2026 – 19.03.2026) στις 23:00 το βράδυ.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ, Το παιδί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιδί: Δευτέρα 16 Μαρτίου

Eπεισόδιο 89ο. Ο Δημήτρης και η Βάνα διαφωνούν σχετικά με τις ανάγκες της Άρτεμης όσο αυτή αναρρώνει. Η επίσκεψη του Ιβάν ταράζει τον γιο του, που του ζητά πλέον εξηγήσεις για όλα. Η Ανθούλα παραμένει απόμακρη με τους γονείς της παρά τις προσπάθειες του Χρυσόδημου. Ο Μιχαήλ καταλαβαίνει ότι η Ιρίνα τον υποψιάζεται και τη ρωτά στα ίσα αν τον θεωρεί άνθρωπο του Τιέν.

Το παιδί: Τρίτη 17 Μαρτίου

Eπεισόδιο 90ό. Οι χωριανοί, ακόμα σοκαρισμένοι από τις αποκαλύψεις, προσπαθούν να βρουν τις ισορροπίες τους εν όψει των εκλογών. Η Ιρίνα συναντιέται με τον άντρα της ΕΥΠ και μιλάνε έξω από τα δόντια. Ο Δημήτρης προσπαθεί να «μάθει» πώς να συμπεριφέρεται απέναντι στη Σοφία και την οικογένειά της. Από την άλλη, η Άρτεμις ανησυχεί για το αν η σχέση της με τον Δημήτρη θα είναι όπως πριν. Ταυτόχρονα, ο Παπάς προβληματίζεται για το μέλλον του με την Τιτίκα, ενώ η Στράτος προσπαθεί να πείσει την Ανθούλα να γυρίσει σπίτι. Τέλος και όσο όλοι είναι απασχολημένοι με τις εκλογές, ο Πάκης φέρνει στο χωριό την τεχνική υπηρεσία για έναν έλεγχο στο πηγάδι.

Το παιδί: Τετάρτη 18 Μαρτίου

Eπεισόδιο 91ο. Η Ιρίνα προσπαθεί να πλησιάσει τον Δημήτρη, όμως εκείνος παραμένει ψυχρός απέναντί της. Το πάρτι γενεθλίων της Άρτεμις εξελίσσεται με επιτυχία, αλλά εκείνη αντιλαμβάνεται πως ο Πέτρος φέρεται περίεργα. Παράλληλα, η Ανθούλα αποφασίζει να φύγει από το bnb της Ευαγγελίας και να επιστρέψει στο σπίτι της. Η μέρα των δημοτικών εκλογών φτάνει και στο σπέσιαλ εκλογικό επεισόδιο του «Πιεσόμετρου», η Μαίρη και η Μίνα ανακοινώνουν τα ανατρεπτικά exit polls και οι χωριανοί αναστατώνονται για το μέλλον του τόπου τους. Τελικά, μια απρόσμενη ανακάλυψη ταράσσει τους πάντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιδί: Πέμπτη 19 Μαρτίου

Επεισόδιο 92o. Μετά την ανακάλυψη, οι χωριανοί αναστατωμένοι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να μην μπλέξουν, ενώ την ίδια στιγμή η Ανθούλα με τον Δημήτρη θέλουν να βοηθήσουν στην έρευνα. Η Βάνα καλείται να αναλάβει χρέη δημάρχου προσωρινά λόγω της αδυναμίας του δημάρχου και με τη βοήθεια της Σίσσυς προσπαθεί να αφήσει πίσω της έργο. Άθελά της, όμως, ανακαλύπτει το μεγάλο μυστικό των χωριανών. Τέλος, η Ιρίνα, ανησυχώντας για την επιστροφή του Τιέν, θέλει να πάρει την οικογένειά της και τον Δημήτρη και να φύγουν από το Νεοχώρι, πράγμα που αποδεικνύεται όμως πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι νόμιζε.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη