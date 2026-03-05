Το σόι σου – επόμενα επεισόδια: Η Αντωνία αναλαμβάνει καμπάνια για την υγεία και οι Τριαντάφυλλοι τα κάνουν «μαντάρα»

Εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθεί Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:00 το βράδυ.

Η Αντωνία αναλαμβάνει μια καμπάνια για την πρόληψη της υγείας του κοινού και διαλέγει κεντρικό πρόσωπο του διαφημιστικού σποτ τον Μενέλαο, ως γιατρό. Ως Κωνσταντίνος παίρνει ρόλο βοηθητικού ηθοποιού, η Χαρά αναλαμβάνει το μακιγιάζ ενώ ο Μένιος τον ρόλο του ηχολήπτη. Η οικογένεια σύσσωμη θα τα κάνει για ακόμη μία φορά μαντάρα…Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Alpha, Το σόι σου.

Το σόι σου: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 29: «Ο γιατρός της καρδιάς μας» – Η Αντωνία αναλαμβάνει μια καμπάνια για την πρόληψη της υγείας του κοινού και διαλέγει κεντρικό πρόσωπο του διαφημιστικού σποτ τον Μενέλαο, ως γιατρό. Εκείνος με τα χίλια ζόρια δέχεται και για τον Κωνσταντίνο απομένει ο ρόλος του βοηθητικού ηθοποιού, ενώ οι βλέψεις του ήταν για πολύ παραπάνω… Η Χαρά αναλαμβάνει το μακιγιάζ του Μενέλαου, κάτι που θ’ αποδειχθεί μοιραίο λάθος! Το ακόμη πιο μοιραίο είναι πως ο Μένιος πήρε πόστο ηχολήπτη! Έτσι το βίντεο μένει χωρίς ήχο, ο Μενέλαος χάνει την υπομονή του και εγκαταλείπει οριστικά το πρότζεκτ! Ο Μένιος αποφασίζει να επανορθώσει, ντουμπλάροντας ο ίδιος τη φωνή του Μενέλαου… Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Σάββας προθυμοποιείται να κάνει το μοντάζ, κάτι που θα δώσει τη χαριστική βολή! Όλοι οι εμπλεκόμενοι φρίττουν με το αποτέλεσμα του βίντεο… όμως τι γνώμη θα ‘χει άραγε το κοινό;

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα