Live News: Πρωτοκαθεδρία στην τηλεθέαση για την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega

Το Live News κυριαρχεί στην τηλεθέαση της απογευματινής ζώνης και φέρνει πρωτιές στο Mega. Η ενημερωτική εκπομπή έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και αυξάνει τη διαφορά από τους ανταγωνιστές της. Ο Νίκος Ευαγγελάτος βάζει καθημερινά τη δική του «σφραγίδα» στην παρουσίαση και στον σχολιασμό των σημαντικότερων γεγονότων, με αποκλειστικά ρεπορτάζ και πρωτοποριακά γραφικά, που βοηθούν στην κατανόηση του εκάστοτε θέματος.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026, το Live News πραγματοποίησε υψηλές «πτήσεις» στους πίνακες τηλεθέασης, παίρνοντας διπλή πρωτιά, σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο. Ο Νίκος Ευαγγελάτος και οι συνεργάτες του, συνέχισαν τις αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ασχολήθηκαν μεταξύ άλλων, με τις τιμές των καυσίμων και την τραγωδία με την έκρηξη στην Πλάκα.

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Συγκεκριμένα, το Live News σημείωσε μέσο όρο 23,3% στο δυναμικό κοινό, ανεβαίνοντας μέχρι το 26,6% στο τέταρτο 17:30 – 17:45.

Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή του Mega είχε μέσο όρο 22,5%, φτάνοντας μέχρι το 25,9% στο τέταρτο 16:30 – 16:45.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Live News – 23,3%

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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Live News – 22,5%

Με τη χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας, την ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στα γραφικά, καθώς και των πρωτοποριακών τρισδιάστατων (3D) και επαυξημένων μέσων παρουσίασης που αποτελούν πλέον το σήμα κατατεθέν της, η εκπομπή μεταφέρει τον τηλεθεατή στην «καρδιά» των γεγονότων, κάνοντας την είδηση βίωμα.

Με τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δημοσιογραφίας, την αναλυτική του ματιά και την ξεχωριστή ικανότητα να εξηγεί τα πιο σύνθετα γεγονότα, ο Νίκος Ευαγγελάτος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης.