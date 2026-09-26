Κάμπινγκ – επόμενα επεισόδια: Ο Ιορδάνης ψάχνει λύση για τον Πάρη, αλλά εκείνος τον απειλεί ότι θα τον καταστρέψει

Άκρως ξεκαρδιστικές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της κωμικής σειράς του MEGA, «Κάμπινγκ». Τι θα δούμε τη Δευτέρα 28, Τρίτη 29 και Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Ο Ιορδάνης προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση με τον Πάρη, αλλά εκείνος τον απειλεί ότι θα τον καταστρέψει. Στο μεταξύ, η αστυνόμος καταφθάνει στο κάμπινγκ και αρχίζει να ανακρίνει τους ενοίκους για τον εξαφανισμένο Πάρη. Η Γιώτα την αναγνωρίζει και κρύβεται πανικόβλητη, όσο προσπαθεί να εμποδίσει και τον Λουκά να της μιλήσει – εκείνος, όμως, έχει ήδη συναντηθεί μαζί της.

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Κάμπινγκ – Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 4ο: Ο Ιορδάνης προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση με τον Πάρη, αλλά εκείνος τον απειλεί ότι θα τον καταστρέψει. Στο μεταξύ, η αστυνόμος καταφθάνει στο κάμπινγκ και αρχίζει να ανακρίνει τους ενοίκους για τον εξαφανισμένο Πάρη. Η Γιώτα την αναγνωρίζει και κρύβεται πανικόβλητη, όσο προσπαθεί να εμποδίσει και τον Λουκά να της μιλήσει – εκείνος, όμως, έχει ήδη συναντηθεί μαζί της.

Παράλληλα, ο Σοφοκλής επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποπροσανατολίσει τις έρευνες της αστυνόμου, ενώ η Εύα και ο Πέτρος εντοπίζουν τον πρώην προϊστάμενο του πατέρα τους δεμένο και τραυματισμένο στην αποθήκη.

Κάμπινγκ – Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 5ο: Όσο ο Πάρης παραμένει όμηρος στην αποθήκη, ο Ιορδάνης βασανίζεται από τύψεις. Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο όταν ο Κοσμάς ανακαλύπτει τυχαία τον κρυμμένο σάκο με τα λεφτά στο τροχόσπιτο του Ιορδάνη. Για να εξαφανίσει τα ίχνη της απαγωγής, ο Σοφοκλής μεταφέρει το αυτοκίνητο του Πάρη στη μάντρα του Πρύτανη. Την ίδια ώρα, τα παιδιά συνειδητοποιούν έντρομα ότι ο πατέρας τους έχει μπλέξει πολύ περισσότερο απ’ όσο νόμιζαν

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Κάμπινγκ – Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 6ο: Ευρισκόμενος σε πλήρη σύγχυση, ο Ιορδάνης καταλήγει να πίνει παρέα με τον Κοσμά και τον Τάσο. Η Μαριάννα ζητά εξηγήσεις από τον Σοφοκλή για όσα της αποκάλυψε ο Λουκάς σχετικά με τη νύχτα της εξαφάνισης, αλλά εκείνος φροντίζει να θολώσει ξανά τα νερά. Παράλληλα, ο Τάσος μαθαίνει για τον σάκο με τα χρήματα του Ιορδάνη και αρχίζει να καταστρώνει τα δικά του σχέδια.

Ο Κοσμάς εντοπίζει ένα παπούτσι του Πάρη κοντά στο κάμπινγκ και αποφασίζει να το παραδώσει στην αστυνόμο. Ο Ιορδάνης και ο Σοφοκλής βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο και πασχίζουν να βρουν άμεσα μια λύση…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη.

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA