Το σόι σου – επόμενα επεισόδια: Ο Σάββας προσπαθεί να προσαρμοστεί στην ενηλικίωση της Σάντρας και της Χαράς

Γέλιο και ο απόλυτος χαμός έρχονται στα 2 επόμενα επεισόδια της δημοφιλής σειράς του Alpha «Το σόι σου» που θα προβληθούν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Ένας καυγάς μεταξύ του Σάββα της Χαράς και της Σάντρας φέρνει σε απελπισία τον Σάββα. Χαρούλα και Αλεξάνδρα επιστρατεύονται για να τον στηρίξουν ενώ η Μπέλα κάνει την επανάσταση που δεν έκανε όταν ήταν μικρή. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», στον Alpha.

Το σόι σου – Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 13: «Το δράμα του πατέρα» – Με τα κορίτσια να έχουν πλέον ενηλικιωθεί και να κάνουν τις δικές τους επιλογές και τη δική τους ζωή, ο Σάββας προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να συμβιβαστεί με την ιδέα της ανεξαρτησίας της Χαράς και της Σάντρας. Ένας καβγάς, όμως, μαζί τους θα τον απελπίσει και θα κάνει ακόμα πιο έντονο το χάσμα ανάμεσά τους.

Η Λυδία απελπισμένη καταφεύγει σε δραστικά μέτρα: η Χαρούλα, αλλά και η Αλεξάνδρα, αναλαμβάνουν δράση! Κι ενώ όλοι προσπαθούν να στηρίξουν και να βοηθήσουν τον Σάββα που βιώνει το δράμα του, η Μπέλα αποφασίζει να κάνει την επανάσταση που δεν έκανε…

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα