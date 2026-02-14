Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Η Μαγδαληνή επιλέγει να δώσει ξανά ευκαιρία στην σχέση της με τον Οδυσσέα

Νέες εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια του «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha που θα παιχτούν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στις 22:30.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 32: Η Μελισσάνθη προσπαθεί να αποκαταστήσει την ισορροπία με τον Απόστολο, όμως η έντονη παρουσία της Γιασεμής, τα μικρά σημάδια ζήλιας και η επικείμενη κοινωνική συναναστροφή με τους Φλεριανούς αναζωπυρώνουν τις ανασφάλειές της. Η Ιουλία, ευτυχισμένη για την εγκυμοσύνη της αλλά όλο και πιο πιεσμένη από την Ευανθία, καλείται να υπερασπιστεί τις επιλογές της και τη θέση της Μαριέττας στο σπίτι, την ώρα που αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως τίποτα δεν θα είναι απλό. Η Ασπασία βρίσκεται σε πίεση, καθώς οι επαγγελματικές συνθήκες και η συναισθηματική απόσταση με τον Σταύρο την φέρνουν αντιμέτωπη με σκέψεις που την τρομάζουν και την μπερδεύουν. Η Πολυξένη ταλαντεύεται ανάμεσα στην επιθυμία και την αμφιβολία, καθώς η σχέση της με τον Ηλία δεν προχωρά όπως περιμένει, ενώ η σύγκρουση με τον Στάθη αποκαλύπτει πόσο επικίνδυνα μπλέκονται τα αισθηματικά με τα επαγγελματικά. Την ίδια στιγμή, η Μαγδαληνή κάνει ένα αποφασιστικό βήμα ωριμότητας, επιλέγοντας να δώσει ξανά μια ευκαιρία στη σχέση της με τον Οδυσσέα, έχοντας πλέον τη σιωπηρή αλλά ουσιαστική στήριξη της μητέρας της.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 33: Η Μελισσάνθη παγιδεύεται σε μία ασφυκτική υπόθεση εκβιασμού, όταν το ανώνυμο γράμμα που αποκαλύπτει το φιλί της με τον Άγγελο την αναγκάζει να ζητήσει τη βοήθειά του, ενώ ταυτόχρονα η αυξανόμενη τρυφερότητα του Απόστολου προς τη Γιασεμή οξύνει τη ζήλια και την εσωτερική της αναστάτωση. Η Ιουλία, κουρασμένη από τις ίντριγκες και τη επιβαρυντική παρουσία της Ευανθίας, κάνει ένα βήμα συμφιλίωσης με τη Μαριέττα, επιλέγοντας την εμπιστοσύνη και την ηρεμία, την ώρα που το σώμα της αρχίζει να της στέλνει προειδοποιητικά σημάδια. Η Ασπασία βρίσκεται ανάμεσα στην επαγγελματική της αγωνία για τα εγκαίνια και τον ασφυκτικό έλεγχο του Σταύρου, συνειδητοποιώντας πως η ανάγκη της για ανεξαρτησία μεγαλώνει όσο οι σχέσεις της τη στενεύουν. Η Πολυξένη έρχεται αντιμέτωπη με ένα φαινομενικά γενναιόδωρο αλλά επικίνδυνο δώρο από τον Ηλία, ενώ η συζήτησή της με τη Μάρθα ξεκαθαρίζει ότι η επιθυμία της να ζήσει μόνη της δεν θα είναι χωρίς κόστος στις οικογενειακές της ισορροπίες. Η Μαγδαληνή κοιτάζει με ελπίδα το μέλλον, αποδεχόμενη την πρόταση γάμου του Οδυσσέα, αγνοώντας όμως τις δυνάμεις που κινούνται γύρω της και μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον της.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.