Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Η Πολυξένη φτάνει στα όριά της με τον Ηλία

Εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη 06-07 Μαΐου στις 23:30 το βράδυ.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

To σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 6 Μαΐου

Επεισόδιο 53: Η Μαγδαληνή μιλά με ένα κοντινό της πρόσωπο για τον γάμο και την οικογένεια, ενώ αρχίζει να παρατηρεί αλλαγές στη στάση του Οδυσσέα, χωρίς ακόμη να μπορεί να τις ερμηνεύσει. Η Πολυξένη φτάνει στα όριά της στη σχέση με τον Ηλία, καθώς η ζήλια και ο έλεγχός του μετατρέπουν μια συζήτηση σε έντονη σύγκρουση, φέρνοντάς την μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση. Η Μελισσάνθη έρχεται αντιμέτωπη με σχόλια και κουτσομπολιά που κυκλοφορούν γύρω της, την ώρα που προσπαθεί να διαχειριστεί τις εξελίξεις στο σπίτι και όσα αφορούν τον Απόστολο, χωρίς να έχει πλήρη εικόνα.

Η Ιουλία προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις ευθύνες της καθημερινότητας και να στηρίξει τον Αντρίκο, όμως η πίεση και η κούραση αρχίζουν να φαίνονται. Η Ασπασία επιστρέφει στη δουλειά με διάθεση να πάρει ξανά τον έλεγχο, όμως η σύγκρουση με τον Σταύρο για τις προτεραιότητες και την οικογένεια επανέρχεται, φέρνοντας στην επιφάνεια ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.

To σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 7 Μαΐου

Επεισόδιο 54: Η Ασπασία επιστρέφει στο σπίτι έχοντας πλέον στα χέρια της ένα νέο που την αιφνιδιάζει και την πιέζει, προσπαθώντας να το διαχειριστεί μόνη της, ενώ η συζήτηση με τον Σταύρο της δείχνει πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνονται πια το μέλλον. Η Πολυξένη, εξαντλημένη και συναισθηματικά φορτισμένη, περνά μια δύσκολη νύχτα στο στούντιο, όταν ο Ηλίας εμφανίζεται ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με φόβους και όρια που δεν είναι έτοιμη να παραβιάσει.

Η Μελισσάνθη βρίσκεται στη μέση μιας νέας έντασης, καθώς η Θεώνη της ζητά να παρέμβει για να προστατεύσει τον Άγγελο, αναγκάζοντάς τη να σταθμίσει την αξιοπρέπειά της απέναντι στις συνέπειες μιας δημόσιας σύγκρουσης. Η Ιουλία αρχίζει να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία και πυρετό, με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται και να προκαλεί ανησυχία, καθώς μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η Μαγδαληνή, προσπαθώντας να κρατήσει μια ανάλαφρη ατμόσφαιρα ενόψει των γενεθλίων της, ζητά διακριτικά χώρο και ανεξαρτησία, χωρίς να φαντάζεται ότι η μέρα θα εξελιχθεί διαφορετικά απ’ όσο σχεδίαζε.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.