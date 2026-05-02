Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Η Τζούλια δίνει τελεσίγραφο στον Ευριπίδη να υπογράψει το συμφωνητικό

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 04-06.05.2026 στις 21:00 το βράδυ.

Ο Νίκος κι ο Δημήτρης μαλώνουν τον Ηρακλή που δεν μοιράζεται μαζί τους τα προβλήματα του και του θυμίζουν ότι βρίσκονται πάντα εκεί γι’ αυτόν.Παράλληλα, η Τζένη προσπαθεί να πείσει τον Ηρακλή, αλλά ούτε εκεί είναι εύκολα τα πράγματα καθώς ο Ηρακλής δεν είναι έτοιμος να «πουλήσει» τον αγώνα που κάνει για να μείνει ξανά ο Στέλιος μαζί του και δεν είναι σίγουρος ότι αυτό που προτείνουν η Τζένη κι η Τζούλια είναι πραγματικά για το καλό του παιδιού. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Δευτέρα 4 Μαΐου

Επεισόδιο 34: «Ποτέ μην αφήσεις να σου πάρουν τη Βασίλισσα» – Ο Νίκος κι ο Δημήτρης μαλώνουν τον Ηρακλή που δεν μοιράζεται μαζί τους τα προβλήματα του και του θυμίζουν ότι βρίσκονται πάντα εκεί γι’ αυτόν. Θέλουν μάλιστα τόσο πολύ να του το αποδείξουν ώστε μόνο που δεν μαλώνουν για το ποιος απ’ τους δύο θα προσφέρει στον Ηρακλή τη δουλειά που χρειάζεται για να έχει καλή εικόνα στην πραγματογνωμοσύνη της κοινωνικής λειτουργού για το δικαστήριο.

Όμως παρότι ο Δημήτρης έχει εγγυηθεί τη θέση στον Ηρακλή που πιέζεται, μια παρέμβαση της Παυλίνας απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα και να αφήσει τον Ηρακλή χωρίς δουλειά. Ο Νίκος, η Βιργινία κι η Ζωή περιμένουν έξω απ’ το γραφείο της ψυχολόγου που θα δει την παραβατική έφηβη κόρη του χωρισμένου ζευγαριού. Την ίδια ώρα, η Τζούλια διεκδικεί όσα δεν έχει διεκδικήσει μια ολόκληρη Ζωή με τον Ευριπίδη. Του δίνει τελεσίγραφο να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό, αλλιώς θα έχει υπογράψει ο ίδιος το τέλος του γάμου τους, μια κι εκείνη δεν αντέχει πλέον.

Παράλληλα, η Τζένη προσπαθεί να πείσει τον Ηρακλή, αλλά ούτε εκεί είναι εύκολα τα πράγματα καθώς ο Ηρακλής δεν είναι έτοιμος να «πουλήσει» τον αγώνα που κάνει για να μείνει ξανά ο Στέλιος μαζί του και δεν είναι σίγουρος ότι αυτό που προτείνουν η Τζένη κι η Τζούλια είναι πραγματικά για το καλό του παιδιού. Στο σχολείο, τα παιδιά συγκρίνουν τις «κατεστραμμένες» οικογένειές τους μέσα από ένα παιχνίδι σκάκι, όπου η βασίλισσα γίνεται σύμβολο δύναμης και απόφασης.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 5 Μαΐου

Επεισόδιο 35: «από εδώ… και πέρα» – Η επίσκεψη του Νίκου και της Βιργινίας στην ψυχολόγο ανοίγει παλιά τραύματα, αλλά καλεί και τους δύο να εξετάσουν τη ζωή τους «από εδώ…. και πέρα», καθώς θα πρέπει να αναζητήσουν την αληθινή αιτία που χώρισαν για να βάλουν το παρελθόν πίσω τους και να βρουν νέες ισορροπίες για την οικογένεια τους. Ο Δημήτρης βλέπει την Ελένη να βγαίνει από το αμάξι του Πάρη και πεισμώνει σα μικρό παιδί, θεωρώντας ότι ο Πάρης κοιμήθηκε σπίτι της. Στο νηπιαγωγείο, εν όψει της απουσίας της Βιργινίας, έχει αναλάβει τα ηνία η Ελένη με τη βοήθεια της Φιλιώς, όμως μια επικίνδυνη «απόδραση» που οργανώνει ο Βίκτωρας και η «συμμορία» του θα προκαλέσει αναστάτωση.

Η Παυλίνα βάζει εμπόδια στην πρόσληψη του Ηρακλή οδηγώντας εκείνον και τον Δημήτρη σε ένα αμείλικτο κυνηγητό με τον χρόνο. Ταυτόχρονα, η Τζένη πιέζει τον Ηρακλή να υπογράψει το συμφωνητικό με τον Ευριπίδη για την επιμέλεια του Στέλιου, όμως ο Ηρακλής δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να παραχωρήσει την επιμέλεια στον Ευριπίδη ή να τα ρισκάρει όλα για όλα συνεχίζοντας τον δικαστικό αγώνα μέχρι τέλους. Είναι η ώρα λοιπόν να καταφύγει στον αδελφικό του φίλο τον Πανούλη για να του δώσει τη συμβουλή του.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 6 Μαΐου

Επεισόδιο 36: «Τη μέρα που η ζωή προσπάθησε κάτι να σου πει» – Ο Πάρης έχει πάει την Ελένη σε πριβέ εστιατόριο που έκλεισε μόνο για τους δυο τους, με σκοπό να της κάνει πρόταση γάμου ενώ οι δυνάμεις του σύμπαντος, με μεγαλύτερη απ΄ όλες τον Βίκτωρα, προσπαθούν να ξυπνήσουν τον Δημήτρη να τη διεκδικήσει προτού πέσει σε ξένα χέρια. Όμως για να μάθουν ΠΟΥ γίνεται η πρόταση γάμου, θα χρειαστούν τη βοήθεια του Νίκου και της Βιργινίας. Παράλληλα ο Ηρακλής θορυβείται όταν η οικιακή βοηθός του Ευριπίδη του αποκαλύπτει ότι ο Στέλιος έχει αρχίσει να αντιγράφει συμπεριφορές του παππού του και ο Νίκος προσπαθεί να κρύψει απ’ τη Στέλλα τις συνεδρίες που ζήτησε η ψυχολόγος να κάνουν από κοινού με τη Βιργινία, αλλά η Ζωή του χαλάει τα σχέδια.

Η Βιργινία πάλι αποφασίζει, ακολουθώντας τη συμβουλή της Σοφίας, να προσεγγίσει τον Γιάννη, τον σύντροφο της Ζωής, και να τον χρησιμοποιήσει σα σύμμαχο για να φέρει την κόρη της πίσω στο σπίτι. Κι ενώ η Τζένη κι η Τζούλια κάνουν μάχη να πείσουν τον Ευριπίδη να υπογράψει το συμφωνητικό για να βλέπει ο Στέλιος τον μπαμπά του κάθε μέρα, μπουχτισμένος ο Ηρακλής αποφασίζουν με τον Στέλιο να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να το σκάσουν από το σπίτι.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.