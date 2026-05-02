Eurovision 2026: Ο Akylas δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με την ομάδα του πριν ξεκινήσουν οι πρόβες

O Akylas ταξίδεψε το πρωί της Παρασκευής (01.05.2026) στη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί φέτος η Eurovision και είναι έτοιμος για να «σαρώσει» τη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Ο νεαρός τραγουδιστής σκοπεύει να ξεσηκώσει τον «πλανήτη» της Eurovision με το «Ferto» και το Σάββατο, λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη πρόβα δημοσίευσε την πρώτη του φωτογραφία στο Instagram με όλη την ομάδα του. Στο πλευρό του Αkyla βρίσκονται ο Φωκάς Ευαγγελινός και η Παρθένα Χοροζίδου, ενώ την αποστολή συμπληρώνουν οι Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, στη φωτογραφία όλοι φορούσαν το σκουφάκι που γράφει «Ferto».

«Σήμερα είναι η μέρα της πρώτης πρόβας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Akylas. Ο Akylas πρόκειται να διαγωνιστεί την Τρίτη 12 Μαΐου, στον Α’ ημιτελικό, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου.

«Νιώθει ευλογημένος. Πραγματικά λέει σαν να του το έστειλε δώρο ο ίδιος ο Θεός. Και προσπαθεί, είναι κάτι το οποίο το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό, δεν βγήκε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι γύρω στα επτά χρόνια. Το κυνηγάει πάρα πολύ, προσπαθεί να εξελιχθεί. Τώρα απλά πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του. Και να φέρει μία καλή θέση», δήλωσε η αδελφή του Akyla.