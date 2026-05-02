Your Face Sounds Familiar: Στα παρασκήνια των νέων «μεταμορφώσεων»

Το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας σε κάθε επεισόδιο τη δυνατή σχέση που έχει χτίσει με το κοινό. Αυτό που θα δούμε αύριο, Κυριακή 3 Μαΐου στις 21:00, στη σκηνή δεν θα είναι απλώς μια ακόμη μεταμόρφωση. Θα είναι ένα φαντασμαγορικό σόου γεμάτο ενέργεια, εκπλήξεις και στιγμές που θα συζητηθούν.

Παρουσιαστής του «Your Face Sounds Familiar» είναι ο Σάκης Ρουβάς, ενώ στην κριτική επιτροπή βρίσκονται ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη.

Στο σόου διαγωνίζονται οι 10 ταλαντούχους καλλιτέχνες Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ίντρα Κέιν και Μέμος Μπεγνής.

Δείτε τις φωτογραφίες και το video από την προετοιμασία των παικτών και ετοιμαστείτε να μπείτε και εσείς στο μαγικό σύμπαν του «Your Face Sounds Familiar»:

Το ταξίδι των μεταμορφώσεων, όμως, ξεκινά πριν ανάψουν τα φώτα. Γιατί πίσω από κάθε act, κρύβεται μια απαιτητική διαδρομή: πρόβες για τη φωνή, την κίνηση, την υποκριτική, για τα μαλλιά, το μακιγιάζ, τα ρούχα. Ατελείωτες ώρες δουλειάς και δημιουργίας, που στο τέλος θα ενώσουν όλα τα κομμάτια της εικόνας, πριν ο καλλιτέχνης «ζωντανεύσει» πάνω στη σκηνή.