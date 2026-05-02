Ο Akylas ξεκινάει σήμερα τις τεχνικές πρόβες στη Βιέννη: «Από μικρός ονειρευόταν τη Eurovision», αποκαλύπτει η αδελφή του

Στη Βιέννη για τον διαγωνισμό της Eurovision βρίσκεται από την Παρασκευή (01.05.2026) ο Akylas και το Σάββατο είναι προγραμματισμένη η πρώτη τεχνική πρόβα του νεαρού καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

Με αφορμή την παρουσία του Akyla στη Eurovision, η αδελφή του Ελένη Καλανίδου – Ακριτίδου μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», αποκαλύπτοντας ότι ήταν πάντα όνειρό του να πάει στον διαγωνισμό. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η αγαπημένη τραγουδίστρια του Akyla είναι η Lady Gaga.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, και ο ίδιος το ίδιο. Νιώθει ευλογημένος. Πραγματικά λέει σαν να του το έστειλε δώρο ο ίδιος ο Θεός. Και προσπαθεί, είναι κάτι το οποίο το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό, δεν βγήκε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι γύρω στα επτά χρόνια. Το κυνηγάει πάρα πολύ, προσπαθεί να εξελιχθεί. Τώρα απλά πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του. Και να φέρει μία καλή θέση», δήλωσε αρχικά η αδελφή του Akyla.

«Μιλήσαμε, εντάξει έχει άγχος, αλλά από κει και πέρα του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί. Παρόλο που δεν… μου λέει τώρα αυτή τη στιγμή έχει πολλή πρόβα, θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Είναι πολύ κοινωνικό παιδί. Πάντα ήταν μέσα στην ενέργεια, πάντα σε όλες τις παραστάσεις, οτιδήποτε, θα ήταν, πάντα ήθελε να έχει κάποιο ρόλο. Και… γενικά ήταν μέσα στην ενέργεια. Γενικά τραγουδούσε, η αγαπημένη του τραγουδίστρια είναι η Lady Gaga. Από μικρός είχε αφίσες, άκουγε τα τραγούδια της», αποκάλυψε στη συνέχεια για τον νεαρό τραγουδιστή.

Επίσης, υπογράμμισε ότι ο Akylas έβλεπε από μικρός τον διαγωνισμό και θυμόταν τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου.

«Αλλά και τη Eurovision τη βλέπει από μικρός, τη θυμάται… Και την πρώτη φορά που κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου, το θυμάται πολύ έντονα. Από μικρός ήθελε να μπει σε αυτό το χώρο, από μικρός το ονειρευόταν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλη η οικογένεια. Και η μητέρα του, ο πατέρας του, κι εγώ η ίδια, για όλα αυτά που έχει καταφέρει. Είμαστε δίπλα του και είμαστε κοντά του», είπε η αδελφή του Akyla.

Σημειώνεται ότι μερικές ώρες μετά από την αναχώρηση του Akyla για την Αυστρία για τη Eurovision, έφτασε στο αεροδρόμιο της Βιέννης, όπου τον υποδέχτηκαν με θερμό τρόπο.