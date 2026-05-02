Porto Leone – spoiler: Άγρος καυγάς ανάμεσα σε Βούλγαρη και Λένα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί, o Bούλγαρης, o oποίος δεν μπορεί να πιστέψει πως η Λένα έχει επαφές με τον Αντρέα και της ζητά οργισμένος εξηγήσεις. Εκείνη εναντιώνεται για πρώτη φορά στον πατέρα της και έτσι θα ξεσπάσει ανάμεσά τους μεγάλος καβγάς…

Mια συνάντηση της Λένας με τον Αντρέα είναι αρκετή για να ξεκινήσει ένας μεγάλος καβγάς στην οικογένεια Βούλγαρη. Όλα ξεκινούν όταν ένα βράδυ η Γαλήνη βλέπει την κόρη της μαζί με τον γιο του Καπετανάκου. Επιστρέφοντας στο σπίτι τους, την επιπλήττει, αγνοώντας ότι ο Βούλγαρης τις ακούει. Η οργή τον κατακλύζει και κοιτάζει με θυμό τη γυναίκα του και τη Λένα, ζητώντας εξηγήσεις. Εκείνη αρνούμενη να απαντήσει, πηγαίνει στο δωμάτιό της.

Όμως ο πατέρας της, μην μπορώντας να ελέγξει τον θυμό του, την ακολουθεί. Την κατηγορεί ότι όλα έχουν συμβεί εξαιτίας της και ότι δεν έχει βάλει μυαλό, αφού έχει επαφές με τον γιο του εχθρού τους! Η Λένα αντιδρά και ξεσπάει για πρώτη φορά κατά του πατέρα της, λέγοντάς του π, αν δεν της έπαιρνε το παιδί, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα για όλους.

Ο Ντίνος δεν μπορεί να πιστέψει αυτά που ακούει. Αρχίζει να ωρύεται και τη ρωτάει επίμονα αν βγαίνει με τον Αντρέα. «Δεν περνάνε πια οι φωνές σου σε μένα! Δεν σε υπολογίζω για πατέρα μου!» του απαντά εκείνη. Τα λόγια της θυμώνουν ακόμα περισσότερο τον Βούλγαρη, που τη χαρακτηρίζει «του δρόμου».

Έξω από το δωμάτιο βρίσκεται ο Ορέστης και, ακούγοντας όσα λέει ο πατέρας του, ετοιμάζεται να μπει μέσα για να υπερασπιστεί την αδελφή του. Όμως η Γαλήνη φοβάται ότι η κατάσταση θα ξεφύγει και τον συγκρατεί. Παράλληλα, ο Βούλγαρης ανακοινώνει στη Λένα ότι μέχρι να παντρευτεί τον Χρόνη δεν πρόκειται να την αφήσει να βγει από το σπίτι. Εκείνη τον αγνοεί και προχωράει για να τον προσπεράσει.

Όμως ο Ντίνος δεν αστειεύεται! Της κλείνει τον δρόμο και τη σπρώχνει. Η Λένα ωστόσο είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα θέλω και τις επιλογές της. Μετά από όσα έχει περάσει εξαιτίας του, ξεγράφει τον πατέρα της, ενώ εκείνος στρέφεται κατά της Γαλήνης, κατηγορώντας την ότι ευθύνεται για τη συμπεριφορά και το ήθος της κόρης τους. Όλα όσα ειπώθηκαν έχουν ταράξει πολύ τη Λένα, με τον Ορέστη να προσπαθεί να την ηρεμήσει…