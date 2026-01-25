Το Vodafone TV φέρνει τα «A knight of the Seven Kingdoms», «Wonder Man» και τη δεύτερη σεζόν του «The Pitt»

Το 2026 ξεκινάει ακόμη πιο δυναμικά στο Vodafone TV με πολυαναμενόμενο υλικό, γεμάτο ταινίες και σειρές που αναμένεται να μας αλλάξουν συνήθειες.

Στο Vodafone TV έρχεται το A knight of the Seven Kingdoms, το νέο spin-off του Game of Thrones από το ΗΒΟ ΜΑΧ. Διαθέσιμος και ο δεύτερος κύκλος του The Pitt, αλλά και το πολυσυζητημένο Heated Rivrly μια επιλογή εκπληκτικών ταινιών ντοκιμαντέρ και η καινούργια σειρά της Marvel Television, Wonder Man, το The it Crowd, αλλά και το The Donald Trump Show, ένα ντοκιμαντέρ της Fremantle για την ηγεσία του Πλανητάρχη.

Όλα αυτά με δυο μοναδικά αφιερώματα: στο τηλεοπτικό και εντελώς & κινηματογραφικό σύμπαν του ΗΒΟ και στον μαγικό κόσμο του Game of Thrones μέσα από μια σειρά επικών τίτλων, κάνουν την καλύτερη αρχή για το νέο έτος στο Vodafone TV.

Heated Rivarly

Διαθέσιμο

Ο Σέιν και ο Ίλια είναι αντίπαλοι στο χόκεϊ επί πάγου. Μέχρι που ο έρωτας χτυπάει την πόρτα και κυρίως τις ζωές τους.

Το Heated Rivarly, η πολυσυζητημένη σειρά του φετινού χειμώνα κάνει πρεμιέρα στο Vodafone TV στις 23 Γενάρη.

A knight of the Seven Kingdoms

Διαθέσιμο

Σας έλειψε το Γουέστερος; Το ΗΒΟ ΜΑΧ έρχεται να απαλύνει τη νοσταλγία με το μοναδικό καινούργιο Α knight of the Seven Kingdoms, που πηγαίνει την ιστορία έναν αιώνα πριν τα γεγονότα του Game of Thrones, ακολουθώντας τον αφελή ιππότη Ντάνκαν και τον ιπποκόμο του αντιμετωπίζοντας εχθρούς και προκλήσεις όσο η δυναστεία των Ταγκάριεν βασιλεύει ακόμα.

The Pitt

Διαθέσιμος τώρα ο 2oς κύκλος

Βραβευμένο με Emmy Καλύτερης Δραματικής σειράς και υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα για την πρώτη του σεζόν, το The Pitt επιστρέφει με έναν δεύτερο ακόμα πιο καταιγιστικό κύκλο, δοκιμάζοντας τις αντοχές γιατρών, νοσοκόμων και ασθενών στο νοσοκομείο του Πίτσμπουργκ.

Wonderman

Σειρά της Marvel Television, διαθέσιμη στις 28/1

Ο επίδοξος ηθοποιός του Χόλυγουντ, Σάιμον Γουίλιαμς, κάνει ό,τι μπορεί για να ανελιχθεί επαγγελματικά. Σε μια τυχαία συνάντηση με τον Τρέβορ Σλάτερι, έναν ηθοποιό στη δύση της καριέρας του, μαθαίνει ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης Βον Κόβακ σκοπεύει να επανεκδώσει την ταινία υπερ-ηρώων «Wonder Man».

Οι δυο ηθοποιοί, σε διαμετρικά αντίθετη φάση ζωής, πασχίζουν να πάρουν κάποιον ρόλο σε αυτήν την ταινία που θα τους αλλάξει τη ζωή, ενώ οι θεατές ρίχνουν μια κρυφή ματιά στα παρασκήνια της βιομηχανίας θεάματος.

«The Beauty»

Πρωτότυπη σειρά του FX, διαθέσιμη

Στο «The Beauty» του FX, ο κόσμος της μόδας απειλείται όταν διάσημα μοντέλα αρχίζουν να πεθαίνουν μυστηριωδώς. Οι πράκτορες του FBI Κούπερ Μάντσεν και Τζόρνταν Μπένετ ταξιδεύουν στο Παρίσι για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Η έρευνά τους αποκαλύπτει έναν σεξουαλικά μεταδιδόμενο ιό που προσφέρει τέλεια ομορφιά, αλλά με τρομακτικές συνέπειες.

Σύντομα, μπαίνουν στο στόχαστρο του εκπροσώπου της Εταιρείας, του δισεκατομμυριούχου που δημιούργησε το φάρμακο που ονομάζεται «The Beauty», ο οποίος θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αυτοκρατορία του, όπως να εξαπολύσει τον Εκτελεστή του. Καθώς η επιδημία εξαπλώνεται, ο Τζέρεμι, ένας μοναχικός κι απελπισμένος άντρας, μπλέκεται στο χάος, αναζητώντας το νόημα στη ζωή του, ενώ οι πράκτορες ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου σε Παρίσι, Βενετία, Ρώμη και Νέα Υόρκη για να σταματήσουν μια απειλή που μπορεί να αλλάξει το μέλλον της ανθρωπότητας.

Ο μύθος του Σίλιαν

The tale of Silyan

Ταινία, διαθέσιμη τώρα

Ο Νίκολα, ένας αγρότης ο οποίος αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της οικονομίας, δεν μπορεί να πουλήσει τη γη του ή τη συγκομιδή του. Όταν η οικογένειά του φεύγει στο εξωτερικό για να βρει μια καλύτερη ζωή, εκείνος βρίσκει δουλειά ως υπάλληλος σε χωματερή.

Εκεί βρίσκει τον πληγωμένο λευκό πελαργό, τον Σίλιαν. Ενώ ο Νίκολα τον φροντίζει μέχρι να αναρρώσει, δημιουργούν μια απίστευτη σχέση.

Δημιουργώντας την Disneyland

Disneyland Handcrafted

Διαθέσιμο

Βασισμένο σε σπάνιο αρχειακό υλικό και ηχητικές καταγραφές, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τη συναρπαστική χρονιά που μετέτρεψε ένα τολμηρό όνειρο σε αυτό που έγινε γνωστό ως «Το Πιο Ευτυχισμένο Μέρος στη Γη» και ένα από τα πιο αγαπημένα μας πολιτιστικά σύμβολα. Ζήστε τη συναρπαστική χρονιά που γέννησε το Πιο Ευτυχισμένο Μέρος στη Γη.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και πρωτότυπες ηχογραφήσεις, η ταινία αποκαλύπτει την απίστευτη τέχνη, το πείσμα και την πίεση που χρειάστηκαν εκατοντάδες τεχνίτες για να κάνουν το αδύνατο όνειρο του Walt Disney πραγματικότητα, από την πρώτη σκαπάνη μέχρι την ημέρα των εγκαινίων.

The it Crowd

Διαθέσιμο τώρα

Γνωστό και κατοχυρωμένο ως το πιο αστείο βρετανικό sitcom, μέσα σε μόλις 25 επεισόδια καταφέρνει να ακτινογραφήσει την (εργασιακή) ζωή του Ρόι, του Μος και της Τζεν στο ΙΤ τμήμα μιας εταιρείας. Κι αν σας ακούγεται ξένο όλο αυτό, ευκαιρία να δείτε το The it Crowd, που έφτασε αποκλειστικά στο Vodafone TV για να ορίσει εκ νέου την έννοια του σωστού sitcom, με το απόλυτο αγγλικό φλέγμα και την πιο nerd διάθεση για το απολαυστικό binge-watching που είδατε ποτέ.

The Donald Trump show

Διαθέσιμο τώρα

Το χρονικό της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως δεν το ξαναείδατε ποτέ! Ένα ντοκιμαντέρ τριών ωρών σε παραγωγή της Fremantle παραθέτει «αφιλτράριστα» τα γεγονότα ως ένα συναρπαστικό δράμα για τους 9 πρώτους μήνες της δεύτερης διακυβέρνησης, της εσωτερικής ατζέντας του πλέον αμφιλεγόμενου ηγέτη, που αψηφά δικαστικές διαμάχες, κατηγορίες, σκάνδαλα και φήμες, που διαθέτει φίλους και εχθρούς, κράτη και συμμάχους, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, με «συμπρωταγωνιστές» τον Ίλον Μασκ, την Μελάνια Τραμπ. Το «The Donald Trump Show» επανεξετάζει αυτή τη θητεία ως μια κανονική θεατρική παράσταση ως ένα «τρομακτικό» ντοκουμέντο των καιρών μας.

Jamie’s Dyslexia Revolution

Διαθέσιμο τώρα

Μέσα από την προσωπική του μαρτυρία για την δυσλεξία που τον έκανε να αισθάνεται «διαφορετικός» στα σχολικά του χρόνια, ο Jamie Oliver είναι ο οικοδεσπότης του Jamie’s Dyslexia Revolution, ενός ντοκιμαντέρ που εξερευνά το πως το εκπαιδευτικό σύστημα βοηθά ή όχι τα παιδιά με δυσλεξία, και παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.