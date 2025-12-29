Τζώνη Καλημέρης: Με αγχώνει ακόμα το γεγονός ότι η Ελπίδα άφησε τη δουλειά της για να έρθει εδώ

Για τη στιγμή που συνειδητοποίησε πως θέλει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του με την εκλεκτή της καρδιάς του, Ελπίδα Ιακωβίδου μίλησε ο Τζώνη Καλημέρης στην πρώτη τους κοινή τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή “Τετ α τετ” με τον Τάσο Τρύφωνος στην Κυπριακή τηλεόραση.

“Είχα κανονίσει να πάω με τον μετέπειτα κουμπάρο μας και παιδικό μου φίλο στο Νυμφαίο, που είχε ένα σπίτι. Μου είπε ότι θα είναι μαζί μας και μια Κύπρια παρουσιάστρια, μου είπε το όνομά της και μου έστειλε και τη φωτογραφία της” περιέγραψε, αρχικά, ο Τζώνη Καλημέρης.

“Το όνομα το είχα ακούσει, γιατί στην Ελλάδα τους Κύπριους παρουσιαστές τους παρακολουθούμε. Και μου στέλνει και μια φωτογραφία. Όταν είδα τη φωτογραφία, του απάντησα, “αυτή την παντρεύομαι”. Που να ήξερα ότι αυτό το αστειάκι θα γίνει πραγματικότητα”.

“Με αγχώνει ακόμα το γεγονός ότι άφησε τη δουλειά της για να έρθει εδώ” εκμυστηρεύτηκε, παράλληλα, ο Τζώνη Καλημέρης για την αγαπημένη του.