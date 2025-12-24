Τζώνη Καλημέρης: «Όταν νόσησα από καρκίνο, δεν χρειάστηκα ψυχολογική βοήθεια»

Καλεσμένος στο Πρωινό, για μια εφ όλης της ύλης συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα, ήταν σήμερα ο Τζώνη Καλημέρης, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για την οικογένειά του και για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

«Έχω παλέψει πολλές φορές στη ζωή μου με την υγεία μου, αλλά πάντα μένω ψύχραιμος. Η οικογένεια και τα παιδιά μου είναι το καταφύγιό μου. Δεν είμαι θρήσκος, πιστεύω όμως στον Θεό», είπε αρχικά ο Τζώνη Καλημέρης.

Ο Τζώνη Καλημέρης είπε στη συνέχεια: «Όταν χώρισα στον προηγούμενο γάμο μου, πήγα σε ψυχολόγο λόγω των παιδιών. Όταν νόσησα από καρκίνο, δεν χρειάστηκα ψυχολογική βοήθεια. Όταν διαγνώστηκα, μου πρότειναν να πάω σε ψυχολόγο για υποστήριξη, αλλά δεν πήγα».

«Και στην Αμερική που πήγα για να κάνω τις θεραπείες και τις ακτινοβολίες, μου είπαν το ίδιο, αλλά δεν θεώρησα ότι πρέπει να πάω σε ομάδα υποστήριξης. Δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, ήξερα ότι δεν είναι μεταστατικός και ότι αυτό που θα κάνω εκεί θα βοηθήσει ώστε να παραμείνει ο καρκίνος σε ύφεση. Εκεί έχασα λίγο “ύψος”!», ανέφερε ακόμη.