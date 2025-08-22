Media

Βαγγέλης Περρής: «Δεν θα είμαι του χρόνου σε κάποια εκπομπή, θα βρίσκομαι όμως στον ΑΝΤ1 κανονικά»

«Έχω αποφασίσει να κάνω άλλα πράγματα και η ζωγραφική είναι ένα από αυτά», είπε ο Βαγγέλης Περρής
Βαγγέλης Περρής
Βαγγέλης Περρής / NDP PHOTO

«Υπάρχει μεγάλη αυτοαναφορικότητα και είναι ένας από τους λόγους που απομακρύνεται ο κόσμος», είπε ο Βαγγέλης Περρής.

Με απευθείας σύνδεση από τη Σύρο βγήκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα» ο Βαγγέλης Περρής, ο οποίος μίλησε και για το τηλεοπτικό του μέλλον πίσω από τις κάμερες.

«Δεν θα είμαι του χρόνου σε κάποια εκπομπή. Θα βρίσκομαι όμως στον ΑΝΤ1 κανονικά, όπως κάθε χρόνο στον Γρηγόρη, αλλά τηλεοπτικά δεν θα με δείτε. Έχω αποφασίσει να κάνω άλλα πράγματα και η ζωγραφική είναι ένα από αυτά», είπε αρχικά ο Βαγγέλης Περρής.

Ο Βαγγέλης Περρής είπε στη συνέχεια: «Στην ελληνική τηλεόραση θαυμάζω την ικανότητα που έχει να προτείνει μη ενδιαφέροντα πρόσωπα. Υπάρχει μεγάλη αυτοαναφορικότητα και είναι ένας από τους λόγους που απομακρύνεται ο κόσμος».

