Βαγγέλης Σερίφης: Εκτός Open ο σύζυγος της Κατερίνας Στικούδη – Θα ήταν στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου

Πριν καν ξεκινήσει η νέα εκπομπή του OPEN με τίτλο «Κοινωνία άνω κάτω» και παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ένα από τα μέλη της αποχώρησε. Ο λόγος για τον Βαγγέλη Σερίφη, τον σύζυγο της Κατερίνας Στικούδη που θα βρισκόταν στο πάνελ.

Την είδηση έκανε γνωστή το OPEN το μεσημέρι της Παρασκευής (26.09.2025) με μία λιτή ανακοίνωση, αναφέροντας ότι ο Βαγγέλης Σερίφης αποχωρεί από τη σύνθεση της νέας εκπομπής του Κωνσταντίνου Μπογδάνου για προσωπικούς λόγους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Βαγγέλης Σερίφης αποχωρεί από την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”. Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δεν θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα “Κοινωνία άνω κάτω”», καθώς αποχωρεί από την εκπομπή για προσωπικούς λόγους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία», αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού.

Η εκπομπή έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στο ΟPEN την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 23:30 και θα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη την ίδια ώρα. Σε αυτή θα παίρνουν μέρος ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ο Τάσος Ντούγκας και ο Σταύρος Μπαλάσκας, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν θα βρεθεί κάποιο άλλο πρόσωπο στη θέση του Βαγγέλη Σερίφη που θα βρισκόταν μαζί τους.