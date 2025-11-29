Βάνα Πεφάνη: Όλη η Ελλάδα σταματούσε και δεν δούλευε το απόγευμα για να δει τα “Μυστικά της Εδέμ”

«Υπήρχαν κάποια νούμερα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν παίζουν καθόλου», τόνισε η Βάνα Πεφάνη.

Πίσω στον χρόνο και στην επιτυχημένη καθημερινή σειρά του MEGA, “Τα μυστικά της Εδέμ” γύρισε η Βάνα Πεφάνη συνομιλώντας με την Κέλλυ Βρανάκη στο πλατό της εκπομπής “Τζενερέισον ΣΚ” το απόγευμα του Σαββάτου στην ΕΡΤ.

«Υπήρχαν κάποια νούμερα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν παίζουν καθόλου. Δηλαδή κάτι 70αρια, κάτι 80αρια… όλη η Ελλάδα σταματούσε και δεν δούλευε το απόγευμα για να δει τα “Μυστικά της Εδέμ”. Κράτησε τριάμισι χρόνια το σίριαλ» δήλωσε αρχικά η έμπειρη ηθοποιός.

«Νομίζω ότι, για κάποιο λόγο, η Έλενα Ακρίτα είχε κάνει και λίγο κωμικό τον δικό μου ρόλο. Οπότε είχε μια υπερβολή και οι άνθρωποι με σταματούσαν με αγκαλιές και με πολύ ωραία λόγια. Ήμουν η “Αμαλία” της καρδιάς τους», πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε: «Εννοείται ότι με έλεγαν Αμαλία στον δρόμο και ακόμα και πέρσι, το καλοκαίρι, είχαμε τα ίδια πάλι σε ένα νησί. Δεν υπάρχει αυτό! Φυσικά και γύρισα και γυρνάω, είναι το δεύτερο μου όνομα… Βάνα – Αμαλία».

«Αγάπησα τόσο πολύ αυτόν τον ρόλο, ήθελα τόσο πολύ να τον κάνω και πέρασα τόσο καλά με τον Δάνη Κατρανίδη, που δεν τον έχουμε πια μαζί μας που μόνο χαρά μου πρόσφερε» είπε κλείνοντας η Βάνα Πεφάνη.