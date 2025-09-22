Βασίλης Μπισμπίκης: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας του ταινίας με τίτλο «Σπασμένη φλέβα»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης καταφέρνει και συνδυάζει άψογα επιτυχημένη επαγγελματική πορεία και ευτυχισμένη προσωπική ζωή και αυτό το διάστημα βρίσκεται σε μία άκρως δημιουργική φάση, καθώς κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ο γνωστός ηθοποιός που έχει βρει τον απόλυτο έρωτα στο πρόσωπο της Δέσποινας Βανδή τα τελευταία χρόνια είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της νέας δραματικής σειράς εποχής του ALPHA, του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ενώ παράλληλα η Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί και στην ταινία «Σπασμένη φλέβα».

Τη Δευτέρα (22.09.2024) κυκλοφόρησε το τρέιλερ της «Σπασμένης φλέβας» και βλέπουμε σε αυτό τον Βασίλη Μπισμπίκη να υποδύεται έναν ήρωα που έχει δεκάδες ανοιχτά μέτωπα και προβλήματα ζωής που καλείται διαχειριστεί.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν ο Γιάννης Οικονομίδης και ο Βαγγέλης Μουρίκης, ενώ τη σκηνοθεσία ο Γιάννης Οικονομίδης. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της βρίσκονται οι αγαπημένοι ηθοποιοί: Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

«Η “Σπασμένη φλέβα” είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο. Μια συνηθισμένη ιστορία που, στην αναπάντεχη εξέλιξή της, αποκαλύπτει τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί κάποιος να βιώσει. Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία φέρνει το παρελθόν στο παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως το Ήθος, η Ύβρις, το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και Ακούσιο Έγκλημα. Φυσικά, αυτό που μένει πάντα στο τέλος αυτού του ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου…», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γιάννης Οικονομίδης.

Υπόθεση

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.