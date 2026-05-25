Βασίλης Νομικός: «Έχουν αγριέψει τα πράγματα στην τηλεόραση»

Ο Βασίλης Νομικός μετά από τρία χρόνια που βρίσκεται εκτός τηλεόρασης μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@star» για την επιστροφή του και την ανθρωποφαγία στον κλάδο.

«Η τηλεόραση παλιά ήταν πιο αγνή και πιο αθώα, υπήρχε περισσότερη ανθρωπιά και όχι τόση ανθρωποφαγία», είπε αρχικά ο Βασίλης Νομικός.

Ο γνωστός παρουσιαστής συμπλήρωσε: «Τώρα, τα πράγματα έχουν αγριέψει, η μία εκπομπή ασχολείται με την άλλη και το επίκεντρο δεν είναι ο τηλεθεατής.

Η showbiz στην Ελλάδα περικλύει το πολύ 100 άτομα, γι’ αυτό και οι εκπομπές κάνουν infotainment».