Βάσω Λασκαράκη, Αλέξανδρος Παπανικολάου και η Diva, καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου απόψε στο «The 2Night Show»

Απόψε, Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Βάσω Λασκαράκη, τον Αλέξανδρο Νικολάου και την Diva το πιο έξυπνο σκυλί της Μυκόνου, με τον ιδιοκτήτη της, τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Πέτρο Γιαβρούτα.

Πρώτη καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι η Βάσω Λασκαράκη, η οποία αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από την πολυπόθητη επιστροφή της σειράς «Το σόι σου». Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράζεται τη βαθιά συγκίνησή της για τις τηλεοπτικές της κόρες, Βάσια και Ιλιάνα.

Στη συνέχεια, γυρίζει τον χρόνο πίσω στην πρώτη τυχαία συνάντηση με τον Λευτέρη Σουλτάτο, σε έναν φούρνο στην Κρήτη, παραδεχόμενη πως το χαμόγελό του ήταν αυτό που την κέρδισε αμέσως. Τέλος, η Βάσω μιλάει για την εκρηκτική κωμωδία ηθικών διλημμάτων και ανείπωτων μυστικών «Λαπωνία» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, μία παράσταση που συνεχίζεται με επιτυχία για 2η χρονιά και αποτέλεσε το προσωπικό στοίχημα που κέρδισε μαζί με τον Μελέτη Ηλία.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και τον Αλέξανδρο Παπανικολάου, τον περιζήτητο κομπάρσο από την Ύδρα, που έσπασε κάθε κανόνα εχεμύθειας της χολιγουντιανής παραγωγής του Μπραντ Πιτ. Με αφοπλιστικό χιούμορ, ο Αλέξανδρος περιγράφει πώς επιλέχθηκε ανάμεσα σε 120 άτομα για την ταινία «The Riders», χωρίς καν να ξέρει ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ενώ αποκαλύπτει πώς κατάφερε παρά το αυστηρό συμβόλαιο εμπιστευτικότητας, μέσα σε δέκα μέρες να εμφανιστεί σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης προκαλώντας την απόγνωση των παραγωγών.

Στην πρώτη του αποκλειστική live εμφάνιση, εξιστορεί πώς η Ύδρα μεταμορφώθηκε σε Χόλιγουντ, περιγράφει τον «κόντρα» ρόλο του και ξεκαθαρίζει πόσοι ήταν οι σωσίες του μεγάλου σταρ. Παράλληλα, δίνει λεπτομέρειες για την εμφάνιση του Μπραντ Πιτ, από το ύψος και τα μαλλιά του, μέχρι το άρωμά του! Τέλος, ο Αλέξανδρος μοιράζεται τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα και, μένοντας πιστός στις συνήθειές του, υπόσχεται να τα ανακοινώσει σε όλα τα μέσα!

Στο πλατό του «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και μία ξεχωριστή πρωταγωνίστρια, που έχει κλέψει τις εντυπώσεις στο νησί των ανέμων, την Diva, το πανέμορφο Border Collie, που κατάγεται από το Μαυροβούνιο και θεωρείται το πιο έξυπνο σκυλί της Μυκόνου. Ο ιδιοκτήτης της, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Πέτρος Γιαβρούτας, μιλάει για τη μοναδική τους σχέση και την καθημερινότητά τους.

Πώς κατάφερε να την εκπαιδεύσει; Ποια αντικείμενα αναγνωρίζει και φέρνει; Ξέρει να παίζει ποδόσφαιρο; Είναι φιλική με τον κόσμο; Μία ιστορία απόλυτης επικοινωνίας και αφοσίωσης ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και τον σκύλο του, που αποδεικνύει ότι η ευφυΐα δεν έχει όρια όταν υπάρχει αγάπη.





