Βίκυ Φλέσσα: Η προηγούμενη διοίκηση της ΕΡΤ έκοψε την εκπομπή μου, ελπίζω ότι από τη νέα χρονιά θα ξεκινήσει

Η Βίκυ Φλέσσα καταστρώνει τα επαγγελματικά πλάνα της για το 2026 και μέσα από συνέντευξή της, στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» μιλάει για το κόψιμο της εκπομπής που παρουσίαζε στην ΕΡΤ, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο τους, ενώ αποκαλύπτει και ένα άγνωστο περιστατικό, που όπως λέει, άφησε άναυδο τον αείμνηστο Θεόδωρο Πάγκαλο.

«Όταν ξεκίνησα την τηλεόραση, δεν έδινε βήμα σε επιστήμονες και ποιητές. Είμαι περήφανη που διεύρυνα το τηλεοπτικό τοπίο» είπε η Βίκυ Φλέσσα για τις επιλογές που έκανε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο τέλος της εκπομπής της: «Η προηγούμενη διοίκηση της ΕΡΤ έκοψε την εκπομπή μου, ελπίζω ότι από τη νέα χρονιά θα ξεκινήσει μία παρεμφερής εκπομπή. Δεν λείπει σε εμένα, λείπει σε ανθρώπους που συναντώ στο δρόμο».

Η Βίκυ Φλέσσα δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επαγγελματικό χώρο. «Δεν υπάρχει γυναίκα που δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα στη δουλειά. Η μέθοδος που το αντιμετώπισα ήταν η εργατικότητά μου», είπε μεταξύ άλλων.

Αποκάλυψε και ένα άγνωστο περιστατικό από τα τηλεοπτικά της χρόνια με καλεσμένο τον αείμνηστο Θεόδωρο Πάγκαλο. «Περιμέναμε την κυρία για να καθαρίσει το πλατό και καθυστερούσε. Πήρα τη σφουγγαρίστρα και καθάρισα για να ξεκινήσουμε, έμεινε άναυδος ο Πάγκαλος», αποκάλυψε.

Κλείνοντας, μίλησε για την οικογένειά της και τις επιλογές ζωής. «Έχω δύο εγγονάκια, εννοείται ότι με φωνάζουν γιαγιά. Παντρεύτηκα στα 18 και έγινα μητέρα στα 20. Πάντα αφήνεις κάτι πίσω όταν αφοσιώνεσαι στην καριέρα σου και πρέπει να συμβιβαστείς με αυτό», είπε η Βίκυ Φλέσσα.