Βίκυ Παγιατάκη: «Από το Open με διώξανε επειδή δεν ήθελα να μπω στο πάνελ»

Η γνωστή αστρολόγος αποκάλυψε πως την είχαν διώξει από την εκπομπή που έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στο Open
Σε μια απρόσμενη εξομολόγηση προχώρησε σήμερα η Βίκυ Παγιατάκη στον αέρα της εκπομπής “Buongiorno”, με αφορμή τη θέση που πήρε στο πάνελ.

Η γνωστή αστρολόγος αποκάλυψε πως την είχαν διώξει από την εκπομπή που έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στο Open, επειδή δεν ήθελε να καθίσει στο πάνελ.

Βίκυ Παγιατάκη: Από το Open με διώξανε επειδή δεν ήθελα να μπω στο πάνελ.

Φαίη Σκορδά: Στο Open, σε ποια εκπομπή ήσουν;

Βίκυ Παγιατάκη: Στην Κατερίνα Καινούργιου! Δεν με έδιωξε η ίδια η Κατερίνα Καινούργιου, να το εξηγήσω, κάποιος άλλος. Το κορίτσι είναι και έγκυος, να μην της βάλουμε άλλο βάρος.

