Βίκυ Χαντζή: Στην κούρσα για τη μετάδοση της είδησης, το διαδίκτυο και τα social media κόβουν πρώτα το νήμα

«Ωστόσο, η τηλεόραση εξακολουθεί να υπάρχει γιατί εμβαθύνει» επισημαίνει η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια
Στην κόντρα που φαίνεται να έχει τα τελευταία χρόνια η τηλεόραση με το διαδίκτυο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Βίκυ Χαντζή, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Alpha, σε συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real life.

Η παρουσιάστρια του Alpha, Βίκυ Χαντζή μιλώντας στη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα αποκάλυψε ακόμη τις έντονες στιγμές που έχει βιώσει στην επαγγελματική της ζωή.

Πολυξένη Καραμίχα: Πιστεύεις ότι η τηλεόραση έχει ακόμη δύναμη ή την έχει κερδίσει το διαδίκτυο;

Βίκυ Χαντζή: Αναμφισβήτητα, στην κούρσα για τη μετάδοση της είδησης, το διαδίκτυο και τα social media κόβουν πρώτα το νήμα. Ωστόσο, η τηλεόραση εξακολουθεί να υπάρχει. Γιατί εμβαθύνει. Αναλύει την είδηση, προσφέρει βήμα στους εμπλεκόμενους, προβάλλει τον αντίλογο και αναδεικνύει τις κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Παρότι τα podcasts, τα vlodcasts και οι online εκπομπές κερδίζουν έδαφος τελευταία, εκτιμώ πως θα πάρει χρόνο μέχρι να επιτύχουν τη διείσδυση και το engagement της τηλεόραση. Και σε αυτό βοηθά καταλυτικά και η μυθοπλασία που καθηλώνει το κοινό στον καναπέ. Δείτε τι θα συμβεί το φθινόπωρο με τις σειρές “Να με λες μαμά”, “Να μ’ αγαπάς”, “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” και όλα τα συγκλονιστικά σίριαλ του Alpha και θα καταλάβετε.

Π.Κ.: Υπάρχει κάποια τηλεοπτική στιγμή που δεν θα ξεχάσεις ποτέ;

Β.Χ.: Η εικόνα των απανθρακωμένων συνανθρώπων μας στο Μάτι και η εικόνα των βυθισμένων χωριών στη Θεσσαλία, με τους ανθρώπους ανεβασμένους στις στέγες, στην κακοκαιρία «Daniel».

