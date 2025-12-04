Βίκυ Χατζηβασιλείου για το «Είμαστε μαζί»: «Είχα κάνει συζητήσεις για άλλη εκπομπή»

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Βίκυ Χατζηβασιλείου, το βράδυ της Τετάρτης (03.12.2025). Η γνωστή παρουσιάστρια κλήθηκε να απαντήσει και για την εκπομπή «Είμαστε μαζί» αλλά και για τον Γιώργος Λάγιος.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Γιώργου Λάγιου στις οποίες ανέφερε πως η Βίκυ Χατζηβασιλείου «μυρίστηκε» ότι κάτι δεν θα πάει καλά με την συγκεκριμένη εκπομπή και έτσι αποχώρησε έγκαιρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πατώντας» εκεί, η Βίκυ Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε πως απλά είχε κάνει συζητήσεις για άλλη εκπομπή.

«Εγώ είχα κάνει συζητήσεις για άλλη εκπομπή. Το τι βγήκε μετά, είναι κάτι για το οποίο δεν έχω άποψη, ούτε θα πάρω θέση. Είναι κάτι διαφορετικό», είπε αρχικά.

«Δεν ξέρω αν ήταν φιάσκο αυτό που βγήκε. Ούτε παρακολούθησα όλα αυτά τα βήματα, ούτε θα εκφράσω μια άποψη για μια προσπάθεια που κάνουν οι συνάδελφοι», συνέχισε η Βίκυ Χατζηβασιλείου.