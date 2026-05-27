Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος: Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 14χρονο και τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του

Συνελήφθη ο πασίγνωστος παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, για ξυλοδαρμό, αφού κατηγορείται ότι έστειλε στο νοσοκομείο 14χρονο τον οποίο, όπως υποστηρίζει το θύμα, χτύπησε στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του ως σιδηρογροθιά, ενώ τον έκλεισε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Αιτία του πιθανού ξυλοδαρμού, που αποκαλύπτει το newsit.gr, ήταν το γεγονός ότι ο ανήλικος μαζί με ένα ακόμη άτομο, τρύπωσαν στο κατάστημα που έχει ο Κώστας Παπαδόπουλος και του άρπαξαν μια τσάντα με χρήματα και τα κινητά τηλέφωνα. Ο παίκτης του Survivor υποστηρίζει, ότι δεν χτύπησε το παιδί, το κυνήγησε βέβαια μετά την κλοπή και ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έπεσε μόνο του και χτύπησε σε ένα ρέμα με μπάζα!

Μάλιστα, σήμερα, αναμένεται να οδηγηθεί για δεύτερη φορά στο Αυτόφωρο, οδηγήθηκε και πήρε αναβολή για σήμερα, με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και παράνομης βίας σε βάρος ανηλίκου ενώ κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο 14χρονος μαζί με τον άγνωστο συνεργό του για κλοπή κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Ο δικηγόρος του ανηλίκου κ. Γιώργος Κριεμάδης μιλώντας στο newsit.gr, επισημαίνει πως « Ο κατηγορούμενος όχι μόνο δεν δείχνει το παραμικρό σημάδι μεταμέλειας που ξυλοκόπησε άγρια ένα ανήλικο παιδί, αλλά επιπλέον νομίζει ότι μπορεί να υποτιμήσει τη νοημοσύνη μας. Το παιδί έχει δύο μεγάλα τραύματα στο κεφάλι του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και του έγιναν πάνω από 10 ράμματα.

Ο δράστης γρονθοκόπησε τον ανήλικο κρατώντας κλειδιά εν είδει σιδερογροθιάς και ενώ τον έβλεπε πως αιμορραγούσε αντί να τον βοηθήσει τον έβαλε μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Πρόκειται για κτηνώδη συμπεριφορά.

Ο ανήλικος ουδέποτε τον έκλεψε και οι ισχυρισμοί αυτοί είναι προσχηματικοί για να δικαιολογήσει τον ξυλοδαρμό. Είναι πασιφανές ότι ακόμα και αν ίσχυαν όσα υποστηρίζει, θα μπορούσε κάλλιστα να ακινητοποιήσει το 14χρονο παιδί και όχι να του ανοίξει το κεφάλι σε δύο σημεία».

Το συμβάν μέσα από τις καταθέσεις

Σύμφωνα με τη δικογραφία που αποκαλύπτει το newsit.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε ως εξής: «Την 23:30 ώρα της 24ης Μαΐου, ο πατέρας του 14χρονου κατηγορούμενου, κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ που πήγαν στο σπίτι του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη επιχείρησης (σ.σ: πρώην παίκτη του reality) ότι χτύπησε τον γιο του και τον έβαλε για λίγο στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, αλλά στη συνέχεια τον άφησε.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παίδων, για τις πρώτες βοήθειες. Από την προανάκριση προέκυψε ότι λίγη ώρα νωρίτερα ο 14χρονος κατηγορούμενος με ακόμη έναν άγνωστο ανήλικο, πήγαν στην επιχείρηση του πρώην παίκτη reality και έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο της υπαλλήλου του. Η συγκεκριμένη ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος ο οποίος καταδίωξε τους δράστες με το όχημά του. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν ενώ ο 14χρονος ανήλικος, λίγη ώρα αργότερα, έπεσε σε ρέμα και ο πρώην παίκτης reality, κατάφερε να τον ακινητοποιήσει.

Τον δράστη έβαλε στο πίσω κάθισμα του οχήματος που είναι επταθέσιο και δεν διαθέτει πορτ μπαγκάζ ο πρώην παίκτης reality με σκοπό να τον μεταφέρει στο Αστυνομικό Τμήμα, πλην όμως λίγη ώρα αργότερα, τον άφησε να φύγει καθώς ο ανήλικος υποσχέθηκε ότι θα του επιστρέψει και το δεύτερο κινητό που είχε αφαιρέσει την προηγούμενη ημέρα από το κατάστημά του. Συγκεκριμένα στις 23 Μαΐου και ώρα 16:20, ο 14χρονος και άγνωστοι ακόμη ανήλικοι πήγαν στην επιχείρηση ιδιοκτησίας του πρώην παίκτη και αφαίρεσαν την τσάντα της μητέρας του.

Αυτή, περιείχε ένα κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι με 80 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα. Ο πρώην παίκτης reality, ενημέρωσε τη μητέρα του ότι βρήκε πεταμένη την τσάντα κοντά στο σημείο που εντόπισε τους δράστες την επόμενη ημέρα».

Τι υποστηρίζει ο Κώστας Παπαδόπουλος

Στην κατάθεσή του ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, υποστήριξε τα εξής: «Το περασμένο Σάββατο και στις 16:20, δύο ανήλικοι, εισήλθαν εντός του καταστήματός μου και αφαίρεσαν την τσάντα της μητέρας μου και τράπηκαν σε φυγή. Προσπάθησα να τους ακολουθήσω πλην όμως, τους έχασα αλλά βρήκα την τσάντα της μητέρας μου και τα προσωπικά της αντικείμενα πλην όμως των χρημάτων και του κινητού της τηλεφώνου, πεταμένα στο μπαζωμένο ρέμα.

Δεν έχω προβεί σε δήλωση κλοπής, καθώς έχω δηλώσει οκτώ παρόμοιες κλοπές σε βάρος μου, και δεν επιθυμούσα. Το βράδυ της Κυριακής και γύρω στις 22:30 και ενώ βρισκόμουν εντός της οικίας μου, με κάλεσε στο τηλέφωνο από το σταθερό του μαγαζιού μου, η υπάλληλός μου και μου είπε ότι της έκλεψαν από το κατάστημα το κινητό της. Αμέσως από τις κάμερες είδα έναν ανήλικο, να εισέρχεται, να το αφαιρεί και να τρέχει. Έξω τον περίμενε ένα ακόμη ανήλικο άτομο και τράπηκαν σε φυγή.

Αμέσως τους ακολούθησα γιατί γνώριζα το δρομολόγιο και από πού θα έφευγαν και πήγα από την αντίθετη κατεύθυνση με το όχημά μου. Εκεί τους πέτυχα μπροστά μου και όλα μαζί ήταν πέντε ανήλικα που έτρεχαν προς την ίδια κατεύθυνση. Αμέσως ακινητοποίησα το όχημα, εξήλθα και έτρεξα να τους πιάσω. Οι ανωτέρω στη θέα μου έτρεξαν πλην του ενός ο οποίος σκόνταψε και έπεσε κάτω στο μπαζωμένο ρέμα, χτυπώντας το κεφάλι του. Τον πλησίασα και είδα πλησίον του, το κινητό τηλέφωνο της υπαλλήλου μου που είχαν κλέψει.

Αμέσως τον σήκωσα και τον έβαλα στο πίσω μέρος του οχήματός μου για να τον φέρω στο Τμήμα. Εκεί ο ανωτέρω μου είπε «Κύριε σε παρακαλώ, μη με πας στην Αστυνομία γιατί θα έχω πρόβλημα. Και το χθεσινό κινητό, θα στο φέρω πίσω γιατί το πήρε ο Βαγγέλης». Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν τον χτύπησα αλλά έπεσε στο μπαζωμένο ρέμα μόνος του. Το κατάστημά μου έχει δεχθεί πάνω από δέκα κλοπές και ληστείες μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια».