Βρισηίδα Ανδριώτου: Το θέατρο είναι κάτι που µου αρέσει πάρα πολύ και το σκέφτοµαι επαγγελµατικά για το µέλλον

«Έχω αρκετές κατακτήσεις και µου αρέσει το φλερτ, αλλά δεν είµαι σε θέση να το προχωρήσω», δήλωσε η Βρισηίδα Ανδριώτου σε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου μίλησε για την ενασχόλησή της με το θέατρο και την προσωπική της ζωή

«Το θέατρο είναι κάτι που µου αρέσει πάρα πολύ και το σκέφτοµαι επαγγελµατικά για το µέλλον. Επίσης µου αρέσει πολύ και ο κινηµατογράφος. Στην παράσταση υποδύοµαι ένα µοντέλο που µαζί µε άλλες δύο κοπέλες πηγαίνουµε σε διάφορα castings και το όνειρό µας είναι να πάµε στο εξωτερικό να κάνουµε διεθνή καριέρα», είπε αρχικά το μοντέλο και influencer.

«Είµαι ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη που έρχεται στην Αθήνα και προσπαθεί να γίνει µοντέλο και να αναρριχηθεί σε αυτόν τον δύσκολο χώρο. Πρόκειται για µια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Είναι µια κωµωδία µε πολύ χορό, τραγούδι και τροµερές ατάκες», ανέφερε.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου δεν περνά απαρατήρητη, κάθε άλλο, και φυσικά το γνωρίζει αυτό: «Έχω αρκετές κατακτήσεις και µου αρέσει το φλερτ, αλλά δεν είµαι σε θέση να το προχωρήσω. Θα ήθελα να έρθει κάτι µόνιµο, καλό, για πάντα. Σκέφτοµαι το παρόν. Θέλω να έχω υγεία, να είναι καλά η οικογένειά µου και εγώ να µπορώ να δουλεύω και να επιβιώνω αξιοπρεπώς».