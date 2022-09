Από τις σκηνές των συναυλιών και τα υπέροχα τραγούδια, ο Χάρι Στάιλς, κατέκτησε και τον κινηματογράφο. Παρέλαβε το βραβείο ερμηνείας για έναν από τους πρώτους μεγάλους ρόλους του στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Ο Χάρι Στάιλς και το υπόλοιπο καστ της ταινίας «My Policeman» έλαβαν το βραβείο Συνολικής Ερμηνείας στην τελετή απονομής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το βράδυ της Κυριακής. Ήταν η πρώτη φορά που απονεμήθηκε βραβείο Συνολικής Ερμηνείας στο TIFF.

Σε αντίθεση με την αυτοπεποίθηση που εκπέμπει όταν τραγουδά στην σκηνή, ως ηθοποιός μίλησε χαμηλόφωνα και λιτά όταν παρέλαβε το βραβείο.

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, εκ μέρους όλων μας, για αυτό το υπέροχο, υπέροχο βραβείο» είπε ο Χάρι Στάιλς, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο ρομαντικό δράμα ως αστυνομικός. «Μας άρεσε πολύ που συνεργαστήκαμε σε αυτήν την ταινία. Και ελπίζουμε να την απολαύσετε» πρόσθεσε.

Όσον αφορά τον «περίεργο», όπως είπε χαρακτήρα που υποδύεται: «Νομίζω ότι είναι κάποιος που γεννιέται σε έναν πολύ μικρό κόσμο και, αν έχεις γεννηθεί σε τέτοιο περιβάλλον, νιώθεις ότι ξέρεις πού είναι η άκρη του κόσμου. Σιγά – σιγά σε όλη την ιστορία, νομίζω ότι συνειδητοποιεί ότι υπάρχει κόσμος και πέρα από το Μπράιτον. Νομίζω ότι οι άνθρωποι ζουν ολόκληρες ζωές σε πολύ μικρές φούσκες όπως αυτός, και αν έτσι έχετε μεγαλώσει εσείς και όλοι γύρω σας και γενιές πριν από εσάς, οι γονείς σας κ.λπ. έχουν ζήσει όλοι μέσα στη μικρή φούσκα τους, είναι προφανές πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς τον κόσμο έξω από αυτή» ανέφερε.

Ο Χάρι Στάιλς πρωταγωνιστεί ως ομοφυλόφιλος αστυνομικός τη δεκαετία του ’50, ο οποίος είναι παντρεμένος με μια δασκάλα, τη Μάριον (Έμα Κόριν), αλλά και έχει σχέση με έναν επιμελητή μουσείου που ονομάζεται Πάτρικ (Ντέιβιντ Ντόσον).

#MyPoliceman REVIEW: EMOTIONAL. BRUTAL. GAY. Harry Styles gives everything in the performance of a lifetime. You will cry… WOW. This isn’t just another drama, it’s one of the BEST movies ever made! Great music too. A fitting end, while also setting up what’s next. #TIFF22 pic.twitter.com/ihwzWvjScN